Humo en la caseta azul de A Xunqueira pone en alerta al Concello
La alcaldesa de Moaña no tiene constancia que nadie viva dentro, aunque estarán pendientes
La Policía Local de Moaña tuvo que acudir esta semana de madrugada a una alerta por un presunto incendio en la caseta azul de A Xunqueira, que durante las ultimas temporadas de verano fue kiosco de playa. La patrulla confirmó que lo que había provocado la alerta fue un intenso humo que salía del interior y constató que dentro estaba el propietario de la construcción y que el humo procedía de una sartén que se había quedado al fuego. El hombre aseguró que se había quedado dormido.
Esta situación pone en alerta al Concello sobre el probable uso que se está dando a esta construcción. De todas maneras, la alcaldesa, Leticia Santos, asegura que la construcción se encuentra en terreno privado y no tiene constancia de que nadie viva en ella. Añade que la caseta fue autorizada para actividad de kiosco dentro de una parcela privada. De hecho, en el recinto sigue habiendo sillas y mesas de su pasado como kiosco de playa. De todas formas, en Semana Santa y cuando se preguntaba cuando iba a abrir, una persona que estaba en ella aseguraba que ya no era kiosco, que era una casa, aseguran fuentes consultadas.
La regidora señala que estarán pendientes de la situación, pero no tiene confirmado que sea utilizado el kiosco como uso habitacional, aunque estarán pendientes y valoraránn posibles actuaciones.
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