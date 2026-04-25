Los otros chef que compiten con el cangués Antonio Novas a Cociñeiro Galego 2026

La elección de Cociñeiro Galego 2026, un certamen organizado por Galicia Fórum Gastronómico, tiene sabor a Cangas al figurar entre los cinco finalistas de esta edición, el chef Antonio Novas "Tonivas", propietario desde 2023 del restaurante Trasmallo de Pontevedra y que lleva en el mundo de la cocina desde muy joven. A sus 38 años, ya ha obtenido reconocimientos de importancia y su establecimiento es restaurante recomendado y fue distinguido Bib Gourmand entre los establecimientos de España con mejor calidad-precio, que otorga la Guía Michelín, y también figura recomendado en la Guía Macarfi.

Pero el chef de O Morrazo, que asegura que su restaurante es un trozo de Cangas, por sus pescados que compra en las lonjas locales y por toda la esencia marinera de su familia que se refleja en los menús y en el ambiente del local, debe de competir por el título con otros cuatro cocineros emergentes, que han resultado finalistas para este certamen, cuyo resultado se dará a conocer en una gala que se celebrará en Vigo el 26 de mayo. El ganador se decidirá mediante un sistema mixto que combina, a partes iguales, la valoración de un jurado profesional y del público a través de sus votos en la web de Galicia Fórum Gastronómico. La votación popular permanecerá abierta hasta el día 17 de mayo y prueba del éxito de la gastronomía es que en los tres primeros días que se abrió el plazo el pasado día 10, ya se habían registrado 2.000 votos.

Con Antonio Novas compiten:

Mar Lago y Álex Martínez. / Galicia Fórum Gastronómico

Mar Lago y Álex Martínez, del restaurante Bacelo (Ferrol, A Coruña) del que la organización asegura que antes de abrir conjuntamente el local, ubicado en los bajos de un antiguo edificio de piedra, ambos adquirieron gran experiencia trabajando por cuenta ajena. En su cocina prima el producto local, de proximidad y de temporada, ofreciendo una “cocina tradicional actualizada para compartir”, que les ha hecho merecedores de menciones de prestigio. Su carta fusiona sabores gallegos con otras influencias y siempre ofrecen sugerencias fuera de carta según mercado.

Antón Castro. / Galicia Fórum Gastronómico

Ántón Castro, de Casa Galbor, en Guitiriz (Lugo), que lidera desde 2025 el negocio familiar que fundó su bisabuelo en 1950. Se formó en hostelería y trabajó con reconocidos chefs en distintos restaurantes; también adquirió experiencia en el sector de los quesos. Mantuvo la esencia tradicional del local, pero lo convirtió en un espacio más moderno y acogedor. Su carta está formada por platos clásicos gallegos con propuestas actuales centradas en el producto y con especial presencia de ingredientes del mar.

Andrés Torreiro. / Galicia Fórum Gastronómico

Andrés Torreiro, de D´Obra, en Melide (A Coruña) que trabajó con Javi Olleros en Culler de Pau y con Andoni Luis Aduriz en Mugaritz, en los que adquirió bagaje profesional. Abrió su propio establecimiento en pleno Camino Francés. Su carta se aleja pretendidamente de lo habitual ofreciendo una cocina gallega contemporánea con respecto al producto y al territorio y reinterpretaciones modernas del recetario tradicional. La influencia de sus mentores está patente. Combina sabores gallegos con toques creativos.

Marcos Area. / Galciia Fórum Gastronómico

Marcos S. Area de "é restaurante" en Marín, que se formó en Pontevedra y adquirió experiencia en cocinas de Europa. Al volver levantó é restaurante sobre los cimientos de la antigua casa familiar de pescadores de sus bisabuelos. Su cocina es “efímera, con producto local y alma gallega” según sus propias palabras. La carta se adapta, pues según temporalidad y disponibilidad del producto y su cocina posee una perspectiva contemporánea. La vajilla, creada por artesanos gallegos, convierte el menú en un paseo efímero por Galicia, donde tradición y vanguardia dialogan en la mesa.

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De Antonio Novas, la organización destaca que lidera un restaurante, el Trasmallo, ubicado en el corazón de Pontevedra, con alma marinera. De familia de pescadores, creció con el mar como parte fundamental de su vida. Tras formarse en hostelería y haber trabajado en diferentes restaurantes, abrió Trasmallo en donde rinde homenaje a sus antepasados a través de su cocina, reinventando los sabores de la infancia con un toque moderno e innovador. Destacan en su carta los pescadores menos valorados, aquellos que cocinaban antiguamente.