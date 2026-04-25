Un canto a Neruda desde Cangas

El Coro del Canto, procedente de Finistêre, en al Bretaña Francesa, y especialista en la interpretación del poemario "Canto general" de Pablo Neruda, ofreció un gran concierto en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas. El público disfrutó con los versos del poeta chileno musicados por el gran compositor griego y amigo personal de Neruda, Mikis Theodorakis, célebre entre el gran público por la música de la película "Zorna el griego". El coro está dirigido por Pierre-Emmanuel Clair y actúa acompañado de piaqno y percusión con Martine Boucher& Agnés Sagot y Florent Bigoin, respectivamente.