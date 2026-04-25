La campaña del pulpo afronta sus últimos días antes de la veda, con más de 205.000 kilos y 2,4 millones en O Morrazo

La campaña 2025/26 de la pesquería del pulpo afronta sus últimos días de trabajo. A partir del próximo viernes 1 de mayo está previsto el comienzo de la veda, que prohibirá pescar el cefalópodo durante dos meses y fija su fecha de retorno a las lonjas y mercados para el 1 de julio. El primer balance que arrojan los datos de la plataforma Pesca de Galicia constatan una evidente mejoría con respecto a la campaña anterior. Hasta el momento las cofradías de Bueu, Cangas y Aldán-O Hío contabilizan más de 205.000 kilos y una facturación por encima de los 2,4 millones de euros. Una situación que es extrapolable al conjunto de Galicia, donde se superan los 1,2 millones de kilos en capturas y los 14,3 millones de euros en ventas frente a escasamente 1 millón de kilos y 10,9 millones de ingresos que se registraban en abril de 2025.

A la hora de poner estos datos en relación con los de la temporada 2024/25 hay que tener en cuenta una circunstancia de calado: el año pasado el cese de actividad en el sector de la nasa pulpo se adelantó y fue el más prolongado en mucho tiempo. Hubo un mes de paro biológico (abril), que incluía una compensación económica a las tripulaciones, y dos de veda (mayo y junio), sin contraprestación. Este año la veda empezará más tarde y no conllevará medidas económicas.

En la comarca de O Morrazo la cofradía en la que el cefalópodo tiene un mayor peso es la de Bueu y eso se nota en sus números. La campaña 2024/25 se cerró con uno de los peores datos de la serie histórica: las capturas se quedaron muy por debajo de los 100.000 kilos, con solo 86.104 kilos, y eso tuvo su reflejo en el volumen de negocio, por debajo de 1 millón de euros: 939.079 euros, según los datos que aporta la plataforma Pesca de Galicia. Este año las descargas ya superan los 115.600 kilos y las ventas se acercan a 1,4 millones de euros. Unas magnitudes en principio más halagüeñas.

La letra pequeña del aumento en las capturas

No obstante, si el análisis es un poco más detallado se puede comprobar que la mayoría de las capturas se concentraron en el primer mes tras el paro biológico y veda: más de 47.000 kilos y 564.000 euros. Unas cifras a las que no se acerca, ni de lejos, ningún otro mes. El segundo en la lista es noviembre, con casi 15.000 kilos. Y entre el resto solo septiembre y el reciente marzo llegan al umbral de los 10.000 kilos. Los peores meses –sin contar abril, que todavía no acabó– fueron enero y febrero, con la sucesión de temporales y borrascas que obligaron a la flota a amarrar durante muchos días. Los dos están por debajo de los 5.000 kilos. El precio medio del cefalópodo durante esta campaña rozó los 12 euros y alcanzó una cotización máxima de 16,50 euros.

Una parte significativa de la flota de Bueu ya está amarrada y en la explanada de la lonja y del puerto ya se pueden ver numerosas nasas apiladas. El plan de explotación obliga a traer los aparejos a tierra durante los dos meses de veda. Curiosamente justo en la recta final de la campaña es cuando mejor están trabajando algunos barcos. «Hoy [por este viernes] hay bastantes capturas, pero es algo engañoso. Con los temporales el mar estaba muy movido y no se pescaba bien. Ahora el mar está más calmado y es cuando el pulpo empieza de nuevo a moverse», explican algunos marineros. Con todo, a las tripulaciones que ya trajeron a tierra las nasas ya nos les compensa volver al mar para los cuatro días que restan antes de la veda.

En Cangas, las descargas del pulpo durante esta campaña superan los 53.000 kilos y una facturación de más de 655.000 euros, que contrastan con los 37.569 kilos y 433.655 euros del ejercicio anterior. Las capturas están un poco más repartidas, pero al igual que en Bueu el mes que concentra la mayor actividad fue julio: casi 15.800 kilos y 196.000 euros. No hay ningún otro mes que se acerque a los 10.000 kilos y que se sitúa más próximo es marzo, con casi 7.500. La lonja de Cangas marca uno de los precios medios de venta más altos, con 12,25 euros el kilo, y sus importes máximos oscilaron entre los 15 y los 18 euros kilo.

La tendencia al alza en la comarca de O Morrazo solo tiene una excepción en la cofradía de Aldán-O Hío. A falta de una semana para cerrar la actual campaña, los datos del periodo 2025/26 son peores que los de 2024/25. La Plataforma Pesca de Galicia contabiliza hasta la fecha casi 36.900 kilos en capturas y más de 436.700 euros en ventas. Unas cifras que por ahora siguen por debajo de la campaña anterior, que se cerró con 41.261 kilos y cerca de 456.800 euros