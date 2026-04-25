Cajas y cajas de libros donados buscan nuevo dueño en la Alameda de Moaña

El paseo marítimo de Moaña ha vuelto a convertirse en una peculiar "librería" de segunda, y hasta muchas más manos, de libros que fueron donados a la Lonxa Literaria y que buscan nuevos dueños. Se trata de la actividad de reparto gratuito que desde hace más de 15 años y con motivo del Día del Libro organiza esta Lonxa, dedicada a la promoción de la lectura y de tertulias literarias.

Hasta el 24 de abril se fueron recogiendo, como suele realizarse habitualmente en esta campaña, las donaciones de los libros en la biblioteca municipal de Quintela. Este año, tal y como señala la presidenta de la Lonxa, Soledad Ríos, recibieron muchos libros infantiles y juveniles del expurgo de bibliotecas escolares de los dos institutos de Moaña y de otros centros educativos del municipio. Ríos, que se encuentra al frente del puesto abierto en la tarde de este sábado en el paseo con otra media docena de personas de la asociación y voluntarios ayudando, reconoce que en esta edición hay más publicaciones infantiles que otros años, también hay algunos libros religiosos que entregaron, algo que no era habitual, y destaca también colecciones como una de DVD de cine y algunos libros de más de 60 años como "Cartas a mi hijo" o "Convivencia humana". También han entregado muchas colecciones de Os Bolechas y otra de "Que me dis" de temática variada. Ya desde la apertura del puesto, a las 17:30, se fue acercando bastante gente, a lo que ayudó las buenas condiciones meteorológicas de esta jornada.No puede precisar el número de donaciones que han recibido, pero "son caixas e caixas, bolsas e bolsas e libros soltos".

LIbros para repartir también colocados en la escultura al emigrante en el paseo de Moaña. / Santos Álvarez

"A xente leva de todo", manifiesta la presidenta de la Lonxa Literaria, que reconoce que siguen teniendo mucha demanda los best seller de autores y autoras de renombre y de libros de literatura fácil: "O normal nestes casos é que non queden".

Noticias relacionadas

Muchas personas son habituales al puesto, año tras año, que pierden su tiempo, mirando y revisando en esos libros que a simple vista no tienen tanta presencia, pero que sin embargo son valiosos para ellos y tienen esa temática variada que buscaban. Soledad Ríos aún recuerda en una ocasión cuando un adolescente encontró en el puesto, libros de filosofía que buscaba y preguntó "¿Cuántos me puedo llevar?". Se llevó todos, por supuesto. Esta tarde, una niña se les acercó para pedirles libros de animales, otro niño que tuvieran contenido de fútbol, también una pequeña pidió un libro con pocas letras y hubo quien preguntó por libros de cocina. En este caso, Ríos reconoce que hubo épocas en las que había muchos libros de recetas, pero ahora escasean.