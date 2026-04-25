Bueu perfila un presupuesto de 13 millones de euros, el más alto de su historia, para llevarlo a pleno en mayo

El Concello de Bueu tendrá en 2026 el presupuesto más alto de su historia, por encima de los 13 millones de euros, lo que supone un incremento de más de millón y medio con respecto al ejercicio anterior. Así se recoge en el borrador que tiene prácticamente perfilado el gobierno local, con la intención de dejarlo listo la próxima semana y llevarlo para su aprobación a un pleno extraordinario que se celebraría en el próximo mes de mayo. Las cuentas vienen condicionadas por el Plan Económico Financiero (PEF) al que ha tenido que recurrir el ejecutivo buenense tras el déficit del pasado año, y que se presentará también en la misma sesión para recibir el visto bueno de la corporación.

El edil de Facenda, Xosé Leal, explica que el presupuesto tendrá un mayor rigor al haber sido elaborado en base a las líneas maestras marcadas por el Plan Económico Financiero, y que en resumen buscan garantizar la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y la sostenibilidad financiera. No es, en todo caso, el primer PEF que se elabora en un concello que ya tuvo dos precedentes en este sentido, el último de ellos hace ocho años. La liquidación de 2025 no cumplió con la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, básicamente, señala el concejal buenense, "por dos obras que no se finalizaron en el año correspondiente. Una fue la reparación de emergencia del muro del Eirado de Cela y la otra la reforma de O Enleito, que no se finalizó en 2024 y se cargó ese gasto en 2025". Arrastrar esas dos actuaciones a nivel presupuestario, añade, "generan esas tensiones que se solventarán con la aplicación de medidas de cara a 2026 y a 2027".

Incremento del capítulo de ingresos

Una de las cuestiones fundamentales a las que hace referencia el Plan Económico Financiero es la necesidad de incrementar el capítulo de ingresos, algo que ya se ha recogido en el borrador de presupuestos de este año. Así, Leal asegura que la capacidad recaudatoria del concello se mejorará de forma considerable gracias a aspectos como la entrada en vigor de las nuevas tarifas del impuesto de rodaje o a la revisión de la ordenanza de ocupación de la vía pública. Además, se prevé la entrada de más dinero a través del IBI por las actualizaciones previstas y por las nuevas viviendas construidas. En este sentido también se prevé consolidar los ingresos por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), generar nuevos por la adjudicación de nichos en los cementerios de Bueu y Beluso. Por último, se cuenta con un incremento de la participación en los tributos del Estado y de la aportación de la Xunta de Galicia en aspectos como el Servicio de Axuda no Fogar (SAF). Asimismo, se estima que la mejora en medios humanos y técnicos serán fundamentales para aumentar la capacidad recaudatoria.

En paralelo, la idea es amortiguar un capítulo de gastos en donde se han registrado subidas importantes, por ejemplo, en el capítulo de personal, el más cuantioso, con una previsión de cuatro millones de euros. Las subidas fijadas por el Estado y la mejora retributiva en negociación para los grupos A1, así como el refuerzo de la plantilla están detrás de este incremento, que, no obstante, Leal valora como positivo "porque supondrá una mayor capacidad de trabajo y un ahorro a largo plazo".

Mantener los mismos servicios pero conteniendo el gasto es el objetivo, algo que se podrá hacer, justifica el edil de Facenda, "mejorando nuestra capacidad licitadora, algo que será posible con la entrada del vicesecretario para que la secretaria pueda centrarse más en cuestiones de contratación". A esto se añade el haber utilizado fondos de planes provinciales para financiar parte del servicio de socorrismo y el refuerzo de la limpieza viaria. "Con el nuevo presupuesto se va a mantener la calidad de muchos servicios, conteniendo el gasto en cuestiones donde podamos hacerlo".

El documento definitivo está prácticamente listo, a falta de una revisión y de incluir matices de última hora, como la subvención de algo más de 100.000 euros confirmada por la Diputación de Pontevedra para la mejora de viales provinciales.