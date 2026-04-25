AV destapa al gobierno de la Mancomunidad de Morrazo y pide que se suspenda la ordenanza de uso de la basura

AV puso al gobierno de Cangas y, por ende, al de la Mancomunidade de Morrazo, en un aprieto. Destapó su intentona de mantener oculta hasta el último momento la aprobación en junta de gobierno de la ordenanza de uso de la basura, por mucho que desde el ejecutivo local se dijese en el transcurso del pleno que el documento estaba colgado en el portal de transparencia de la la página web de la Mancomunidade de Morrazo. Además, la edil del AV, Victoria Portas, sembró también la duda de que la junta de gobierno de la Mancomunidade fuese el el lugar adecuado para aprobar esa ordenanza, porque los estatutos del ente supramunicipal señalan que las ordenanzas tienen que ser aprobadas por la asamblea. Sin embargo, el BNG en el pleno del viernes se acogía a que había sido una decisión de los técnicos, algo que chirría. El BNG quería evitar otro episodio como el del "taxazo" que supuso la sublevación de gran parte de la población, así que optó por el camino fácil: ocultar el debate a los partidos políticos y al pueblo. Lo malo son las formas, porque seguro que en el contenido del mismo hay en muchas cosas sentido común, pero debe ser discutido, como bien señaló AV y Partido Popular. Hay cuestiones que se puede modificar en el periodo de alegaciones, pero hay también, como señaló Victoria Portas, graves incongruencias, porque no se puede, por un lado, decir que se van a realizar bonificaciones por compostaje, cuando, después, se está obligando a hacerlo, de lo contrario los usuarios del servicio serán sancionados. También mencionó el hecho de que es fácil el compostaje en la zona rural, pero no lo es tanto en el casco urbano, cuando hay pocos contenedores comunitarios y, además, pocos contenedores marrones.

AV logró hablar de este asunto en el pleno del viernes a conseguir que se pudiera debatir por urgencia su moción en la que pide la anulación del proceso. La moción fue aprobada, con los votos en contra de un gobierno, que tendrá que examinar su comportamiento en este asunto. Tal vez el BNG de Moaña pensó que si se aprobaba este asunto en Moaña, Cangas, que es donde se pegan los golpes, no se iba a enterar. El gobierno de la Mancomunidade de Morrazo debería pensar en anular el proceso y volverlo a hacer con máxima transparencia. Será ahí cuando sean válidos sus argumentos sobre que solo se aplican las normativas europeas que fueron aprobadas, entre otros por el PP, pero no se puede hacerlo por la puerta de atrás.