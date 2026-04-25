La AECC busca aumentar la participación de Cangas y Moaña en el cribado del cáncer de colon

La Asociación Española Contra el Cáncer, a través de su delegación en Cangas, celebra este lunes una charla informativa en el salón de plenos cangués apra promover al participación de los vecinos en las campañas de cribado de cáncer de colon. La charla, a las 19:00 horas y abierta al público, será impartida por el doctor Vicent Hernández, gastroenterólogo del Servicio de Digestivo del Chuvi, bajo el título "Cribado del cáncer de colon, como jugar tu papel en la detección precoz".

Según datos de la Consellería de Sanidade correspondientes al año 2023, que aporta la AECC, los municipios de Cangas y Moaña presentan algunos de los porcentajes más bajos de participación en el cribado de cáncer de colon, con un 51,04% y un 51,67%, respectivamente, en la comarca de O Morrazo y Área sanitaria de Vigo. Estas cifras se sitúan por debajo de los niveles recomendados para garantizar la eficacia de los programas de detección precoz. Desde la AECC subrayan que para que un programa de cribado de cáncer funcione adecuadamente es necesario que cuente con una participación mínima del 65% de la población diana. Precisamente este es uno de los principales objetivos de la charla, concienciar sobre la relevancia de participar en el programa y resolver las dudas que aún generan estas pruebas preventinas.

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La Consellería de Sanidad confirma que no dispone de los datos de participación en los cribados por centros de salud y que los datos que puede aportar son a nivel de área sanitaria. En la de Vigo y referido al año 2024 (último año analizado), la participación fue del 50,44% en hombres y del 58,13% en mujeres. En el global de Galicia fue del 56,51%. En el primer año de implantación del cribado, la participación fue del 35,52% en hombres y del 37,39 en mujeres.