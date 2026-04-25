Adicam, en su "Convivencia en feminino" en Panxón
Cangas
La Asociación de diagnosticad@as de cáncer de mama y ginecológico de Cangas (Adicam) celebra este fin de semana su consolidada 12ª edición de la "Convivencia en Feminino" que se desarrolla en la Residencia de Tiempo Libre de Panxón y que reúne a 60 mujeres de toda la provincia de Pontevedra.
Esta edición es significativa porque coincide con el 25 aniversario de Adicam, un cuarto de siglo acompañando, apoyando y empoderando a mujeres con enfermedades crónicas u oncológicas. La convivencia, que concluye este domingo por la tarde, ofrece un espacio de descanso, salud y bienestar, se hace pilates en la playa, hay excursión guiada, obradoiros de mindfulness, una sesión especial de dance y charlas centradas en la soledad no deseada.
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