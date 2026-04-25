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Adicam, en su "Convivencia en feminino" en Panxón

La presidenta de Adicam, Olga Sotelo (3ª izda.) con otras mujeres de Adicam.

La presidenta de Adicam, Olga Sotelo (3ª izda.) con otras mujeres de Adicam. / Fdv

Cristina González

Cangas

La Asociación de diagnosticad@as de cáncer de mama y ginecológico de Cangas (Adicam) celebra este fin de semana su consolidada 12ª edición de la "Convivencia en Feminino" que se desarrolla en la Residencia de Tiempo Libre de Panxón y que reúne a 60 mujeres de toda la provincia de Pontevedra.

Otro momento de la jornada.

Otro momento de la jornada. / Fdv

Esta edición es significativa porque coincide con el 25 aniversario de Adicam, un cuarto de siglo acompañando, apoyando y empoderando a mujeres con enfermedades crónicas u oncológicas. La convivencia, que concluye este domingo por la tarde, ofrece un espacio de descanso, salud y bienestar, se hace pilates en la playa, hay excursión guiada, obradoiros de mindfulness, una sesión especial de dance y charlas centradas en la soledad no deseada.

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