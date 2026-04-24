Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juicio Kitchen RajoyExtradicción exprofesor violadorBarça-CeltaNominado mejor docente suspende oposiciónForo Turismo de Vigo
instagramlinkedin

Seguridad vial

La valla cinegética de la autovía está rota en varios tramos

Fran G. Sas

Moaña

El recorrido que los comuneros de la comarca están realizando por los montes –para comprobar cuáles son las áreas más críticas en cuanto al riesgo de incendios– ha desvelado que en varios tramos de la Autovía do Morrazo sigue rota la valla cinegética que debería impedir el acceso de animales como jabalíes a la calzada.

Esta valla perimetral había sido dañada hace dos años durante los prolongados trabajos de retirada de especies pirófitas y de plantación de frondosas en ambas márgenes de la carretera, para convertir su vía de servicio en un sendero verde y para reducir el riesgo de que el fuego en caso de incendios afecte a la circulación. Sin embargo, varios tramos siguen rotos.

Noticias relacionadas

Se desconoce todavía si no se repusieron correctamente en su momento o si volvieron a ser dañadas por actos vandálicos. Hay que recordar que fueron varios los choques contra jabalíes registrados en O Morrazo a lo largo de los últimos años.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Identificado el conductor del atropello mortal en Pontevedra, al que investigan por un homicidio imprudente
  2. Extranjeras de Vigo, tras solicitar su regularización: «Estamos emocionadas, es la oportunidad que estábamos esperando»
  3. Una decena de detenidos en un operativo contra el narcotráfico en Arousa
  4. Muere atropellado un hombre de 48 años en la PO-531 en Pontevedra y el vehículo se da a la fuga
  5. Herido muy grave un motorista en Vilanova
  6. Muere el policía nacional Nazario Luis Rodríguez Costa, destinado en Salvaterra y antes en la comisaría de Vigo
  7. Laureano, el residente que cultiva el huerto y cuida el jardín del geriátrico: «Aquí sinto paz e pasa o tempo»
  8. De profesor nominado a Mejor Docente a suspender la oposición: el TSXG ratifica su 4,9

La valla cinegética de la autovía está rota en varios tramos

Rubén Pérez sobre Yolanda Díaz: «Los proyectos deben sobrevivir a la personas»

Rubén Pérez sobre Yolanda Díaz: «Los proyectos deben sobrevivir a la personas»

El periodo medio de pago a proveedores del Concello de Cangas se sitúa en 26,94 días

El chef de Cangas Antonio Novas, propietario del Trasmallo, finalista al premio Cociñeiro Galego 2026

Costas confirma que el Pantalán de Vilariño carece de autorización y que Transición Ecológica aún no resolvió la reversión al Concello de la zona de Portos no utilizada

Costas confirma que el Pantalán de Vilariño carece de autorización y que Transición Ecológica aún no resolvió la reversión al Concello de la zona de Portos no utilizada

Los estudiantes de Moaña "diseñan" las políticas urbanas ante el gobierno local y el secretario de Estado de Juventud

Los estudiantes de Moaña "diseñan" las políticas urbanas ante el gobierno local y el secretario de Estado de Juventud

El Concello de Bueu convoca pleno extraordinario el martes para aprobar la ordenanza fiscal de la piscina

El Concello de Bueu convoca pleno extraordinario el martes para aprobar la ordenanza fiscal de la piscina

Vecinos de O Hio reclaman ante el edificio de la Xunta en Vigo la construccion del centro de salud en O Viso

Vecinos de O Hio reclaman ante el edificio de la Xunta en Vigo la construccion del centro de salud en O Viso
Tracking Pixel Contents