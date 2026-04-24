La valla cinegética de la autovía está rota en varios tramos

El recorrido que los comuneros de la comarca están realizando por los montes –para comprobar cuáles son las áreas más críticas en cuanto al riesgo de incendios– ha desvelado que en varios tramos de la Autovía do Morrazo sigue rota la valla cinegética que debería impedir el acceso de animales como jabalíes a la calzada.

Esta valla perimetral había sido dañada hace dos años durante los prolongados trabajos de retirada de especies pirófitas y de plantación de frondosas en ambas márgenes de la carretera, para convertir su vía de servicio en un sendero verde y para reducir el riesgo de que el fuego en caso de incendios afecte a la circulación. Sin embargo, varios tramos siguen rotos.

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Se desconoce todavía si no se repusieron correctamente en su momento o si volvieron a ser dañadas por actos vandálicos. Hay que recordar que fueron varios los choques contra jabalíes registrados en O Morrazo a lo largo de los últimos años.