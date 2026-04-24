Izquierda en España
Rubén Pérez (EU), desde Moaña: "Los proyectos políticos tienen que sobrevivir a las personas y la unidad de la izquierda, sin fraternidad, no es suficiente"
El secretario de Estado reacciona, desde Moaña, al anuncio de Yolanda Díaz de no concurrir en los próximos comicios generales
Durante su visita a Moaña para participar en el Pleno Infantil, el excoordinador local de Esquerda Unida en Vigo y actual secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, se refirió a la situación de los partidos situados a la izquierda del PSOE y al reciente anuncio de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, de que no concurrirá a las próximas elecciones generales tras liderar la plataforma Sumar en 2023. «En estos momentos soy militante de base, algo que, después de tantos años, era necesario. Pero creo que los proyectos políticos tienen que sobrevivir a las personas», afirmó.
En este sentido, recordó que «es algo que criticaba mucho, por ejemplo, del proyecto de Abel Caballero. Tiene que ser un proyecto del Partido Socialista, no de Caballero. Si son realmente proyectos políticos con continuidad, tienen que ir más allá de las personas», reiteró.
Pérez considera, además, que las rupturas en la izquierda en los últimos años demuestran que «la unidad por sí sola no basta. No vale con ir todos juntos en una lista. La unidad tiene que ir asociada a la fraternidad, porque hay que sobrevivir a los cuatro años de una legislatura». También aseguró que él dará un paso atrás en la política, como hizo Yolanda Díaz, «y, si eso facilita espacios de unidad, es positivo».
Lejos de caer en el conformismo, entiende que «hay que enmendar muchas de las políticas que se hicieron» desde la izquierda en los últimos años. «Formulamos grandes propuestas, como remunicipalizar servicios, y luego, cuando gobernamos, fuimos incapaces de llevarlas a cabo», señaló.
El secretario de Estado de Juventud e Infancia defendió asimismo que «la unidad, en este momento, ya no hay que discutirla, porque es la única forma de frenar el fascismo en Europa y en todas partes. Fue así en los años 30 y lo será ahora. Pero creo que hay que trabajar más la fraternidad y la convivencia».
Sobre las conversaciones de Gabriel Rufián, diputado de ERC, con fuerzas de izquierdas como Podemos, Pérez explicó que «Sumar es una parte de un conglomerado de fuerzas progresistas y tenemos que ir hacia un espacio común de entendimiento». A su juicio, Izquierda Unida ya representó un proyecto similar en los años 80.
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