Un recurso paraliza la adjudicación del proyecto para la construcción de un edificio de 21 viviendas públicas en Bueu

El proceso para la construcción de una promoción de 21 viviendas públicas en Bueu acaba de sufrir un parón debido a un recurso especial en materia de contratación interpuesto ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TacGal). Ese recurso está relacionado con el trámite para la adjudicación del contrato para la redacción de los proyectos básico y de ejecución y para la posterior dirección de obra. Este contrato salió a licitación a finales de 2025 por un importe de 225.000 euros y fue adjudicado este mismo mes de abril al estudio Terceroderecha Arquitectos, con sede en A Coruña, por un importe de 174.227 euros.

Este edificio de vivienda pública está promovido por la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), una empresa pública que depende de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. Una vez firmado el convenio con el Concello de Bueu –que cedió los solares donde se construirá– se inició el proceso de licitación para adjudicar el contrato de redacción de los proyectos y dirección de obra, al que concurrieron un total de 17 aspirantes. Desde la consellería confirmaron este viernes a FARO la interposición del recurso, aunque sin precisar quien lo presenta. «Esta é unha situación que entra dentro do proceso de contratación pública e para iso se establecen os prazos de alegacións. En calquera caso, esperamos que se resolva o antes posible», manifiestan desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

La ley otorga a todos los aspirantes que participan en un proceso de estas características un plazo de 15 días para interponer un recurso especial en materia de contratación. En este caso se presentó apenas tres días después de que se aprobase la adjudicación y mientras tanto procede la suspensión temporal hasta que se resuelva la reclamación.

La plataforma Contratos de Galicia publicó el 17 de abril la resolución en la que se aprobaba la adjudicación al estudio Terceroderecha Arquitectos, que obtuvo la mejor puntuación conjunta entre la propuesta técnica y la económica, con un total de 91,41 puntos. Las siguientes licitadoras mejor puntuadas fueron las uniones temporales de empresas (UTE) formadas por M.Vázquez Fariña y Rodríguez Fontán y por AM2 y Javier López Franco, con 89,73 y 89,74 puntos.

Un cronograma difícil de cumplir: la previsión era acabar el edificio a finales de 2027 o principios de 2028

La reclamación ante el TacGal supone ralentizar los plazos previstos inicialmente. Los pliegos de contratación preveían un periodo de cinco meses para que el estudio ganador presentase los proyectos básico y de ejecución, un trámite imprescindible para después proceder a licitar el contrato para la construcción del edificio en As Lagoas. La previsión de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas era que el inmueble estuviese concluido entre finales del año 2027 o principios de 2028. Un cronograma que ahora parece difícil de cumplir.

Este proyecto ha disparado las inscripciones procedentes de Bueu en el Rexistro de Demandantes de Vivenda. Ahora mismo hay 149 personas anotadas, la mayoría para la modalidad de vivienda de protección oficial de promoción pública. En este caso hay 78 demandantes para la opción de compra, 20 para alquiler y 44 para alquiler con opción de compra.

La promoción se ejecutará en un conjunto de tres solares cedidos por el Concello de Bueu, que forman parte del aprovechamiento urbanístico que le correspondía al consistorio por el desarrollo de la primera fase del plan parcial de As Lagoas, en el centro del municipio. Las tres parcelas suman en conjunto 1.000 metros cuadrados y en la actualidad albergan un aparcamiento público.