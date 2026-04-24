Reabre al tráfico el vial de O Con tras las obras de estabilización

El concejal de Obras del Concello de Moaña, Daniel Costas, confirma que la empresa encargada de los trabajos de estabilización de un tramo de 20 metros en la avenida José Costa Alonso, en el vial paralelo a la playa de O Con, ya concluyó y se adelantó la reapertura del tráfico en el vial en la tarde de este viernes, dos días antes de cuando estaba previsto, que era el lunes. Las obras habían comenzado el pasado día 7 de abril.

El siguiente paso del Concello, según se acordó con Costas del Estado, en una visita del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la semana pasada a Moaña, es contratar un proyecto para la reforma integral del vial y del mirador de Fiunchal, amenazados de derrumbe por la erosión del mar, mientras que Costas evaluará la posibildiad de una estructura en el mar para mitigar la fuerza del oleaje que es la que golpea este malecón y lo erosiona.