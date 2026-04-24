Protestas vecinales por ubicar una terraza pegada en la fachada norte de la excolegiata de Cangas

La zona del entorno de la excolegiata de Cangas es conflictiva. Desde hace tiempo sus vecinos tienen un conflicto con la Iglesia por el sonido de las campanas y, ahora, el problema surge con la terraza que un nuevo local de conciertos instaló pegada a la fachada norte de la excolegiata de Cangas. Los vecinos que denuncian ese caso llegaron incluso a exponer su queja ante el Arzobispado de Santiago de Compostela. Consideran que afecta a la misa mayor y que atenta contra el patrimonio cultural y que supone la excolegiata. Piden al Concello que adopten las medidas oportunas para acabar con la imagen poco edificante que supone que las mesas de un local de ocio estén pegadas a un bien patrimonial.

El gobierno municipal, concretamente el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG), afirma que la vía en la que está instalada la terraza es municipal y que, por lo tanto, el uso lo decide el Concello de Cangas. Asegura que la terraza no toca la fachada de la excolegiata y que las mesas y sillas no pueden estar instaladas en el medio de la vía. También deja claro que la licencia municipal que se concedió para la terraza pone como condición que no interfiera en actos religiosos, que cuando estos se celebren se debe retirar la terraza. En opinión de los vecinos que se quejan, las sillas y las mesas se mantienen durante la celebración del culto principal del día. También manifiesta el edil nacionalista Antón Iglesias que es uno de los pocos locales que recogen la terraza y no apilan las mesas y sillas atadas con un candado hasta el día siguiente, como hacen muchos otros, incumpliendo la ordenanza municipal.

Antón Iglesias sostiene que los propietarios, antes de poner la terraza, fueron a hablar con el cura párroco de Cangas, Santiago Pérez. Dice que no les puso inconveniente. "Dijo que no había problema y a día de hoy, el párroco no vino a quejarse por la terraza", apunta el concejal de Urbanismo, que insiste en que no se daña a la fachada del bien patrimonial como es la excolegiata de Cangas. Patrimonio, se supone, que también tendrá mucho que decir en todo este conflicto.

Este conflicto, volvió a poner de manifiesto que la inmensa mayoría de los locales con terraza tienen sin pagar la tasa correspondiente. Afirma el concejal Antón Iglesias que es algo que se repite todos los años, por lo que empieza a ser preocupante y que no se puede tolerar que se pida permiso para 4 meses y después se mantenga la terraza durante todo el año. Considera que no solo es procedimiento indebido y contravenir una ordenanza municipal, sino que se está faltando al respecto a los locales que sí pagan.

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En este sentido, la concejala de Obras y Servicios, la socialista Sagrario Martínez, manifiesta que el Concello de Cangas va a realizar algo que parecía inconcebible: elaborar un bando para recordar a los propietarios que tienen que pagar la tasa correspondiente, que si no lo hacen, las terrazas serán levantadas por parte de la Policía Local. Lamenta tener que recurrir a esta medida, pero recuerda que es algo que se repite todos los años.