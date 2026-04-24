La Policía de Moaña controla un conato de incendio por una prenda ardiendo en la calle Concepción Arenal

La Policía Local de Moaña controló en la madrugada de este viernes un conato de incendio en una casa antigua en la calle Concepción Arenal en donde una prenda lanzada ardiendo por una persona plantó fuego en la esquina del inmueble. Protección Civil confirma que sobre las dos de la madrugada recibió la alerta del 112 de que un individuo había intentando plantar fuego al surtidor de combustible que hay en esta calle, pero debió fallar y la prenda ardiendo acabó en el canalón de esta casa. De todas formas, la agrupación no pudo acudir a este aviso.

Parte del inmueble que plantó fuego por culpa de la ropa que ardía. / Fdv

Sí se movilizó la Policía que descarta que la intención del autor fuera plantar fuego a la gasolinera, que la ropa ardiendo estaba en la acera de enfrente y añade que se trata del hombre de la famosa pareja okupa que estaba bajo los efectos de las drogas y había plantado fuego a esta ropa. Cuando llegó la patrulla estaba solo él, y la mujer fue encontrada a varios metros de distancia. Fueron los vecinos los que dieron la alerta al escuchar gritos en la calle.

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Esta pasada madrugada, la Policía Local también tramitó una denuncia administrativa por alcoholemia, otra por drogas al volante y un atestado penal por conducir sin permiso en vigor por pérdida total de puntos.