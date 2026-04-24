La Policía Local tiene que intervenir para echar a una concejala del PP del pleno de Cangas

Poco después de que el grupo municipal del PP consiguiera reprobar al gobierno municipal tripartito (BNG, PSOE y EU), este viernes la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), pidió a la concejala del PP Isabel Filgueiras que abandonara el pleno, tras llamarla al orden en tres ocasiones, como establece el reglamento municipal.

La edil popular rechazó irse de forma voluntaria y desde el banco del PP se pidió que se continuase con el debate plenario, que abordaba la moción urgente de Alternativa dos Veciños sobre la ordenanza de uso de la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo.

Isabel FilgueIras había interrumpido en varias ocasiones la intervención final de la regidora local en este punto, que acostumbra, como ella misma dice, en tono irónico, a ser un mitin. Araceli Gestido manifestó que nunca había interrumpido a ningún concejal de la oposición durante su intervención y tachó de maleducada a Filgueiras. También hay que señalar que poco antes, la alcaldesa llamó al orden en dos ocasiones a la portavoz del PP, Dolores Hermelo, por interrumpirla.

La regidora local se negó a proseguir el pleno, mantuvo con rotundidad la decisión y la llevó a la máxima expresión al llamar a la Policía Local para obligar a la concejala popular a abandonar el salón de sesiones. Cuando llegaron los agentes, Isabel Filgueiras no tardó en marcharse y, poco después, justo tras votar la moción de urgencia, el grupo municipal el PP también abandonó el salón de sesiones, sin esperar a su conclusión (solo quedaban ruegos y preguntas).

Al final de la sesión, Araceli Gestido manifestó que lamentaba haber tomado esa decisión, que nunca fue partidaria de este tipo de acciones, pero que no le había quedado más remedio. «No es plato de mi gusto que el pleno acabara así. Pero considero que debo hacerlo porque el hecho de que no hubiera hecho en otras ocasiones contribuye a que todos piensen que no va a pasar anda y esto se convierta en un gallinero.

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Isabel Filgueiras reprochaba la actitud de la alcaldesa durante la intervención de miembros del PP en el pleno, al gesticular y hacer aspavientos. El PP aludió al talante totalitarista de la izquierda que representaba el BNG.