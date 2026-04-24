El periodo medio de pago a proveedores del Concello de Cangas se sitúa en 26,94 días

El gobierno local lleva al pleno de hoy el informe de morosidad, con datos que son bastante positivos para la hacienda local. La corporación se prepara para afrontar una sesión que se encamina otra vez a la discordia de los residuos de Aldán, el confrontamiento de vecinos de O Hío, con el plan del PP que solicita nombrar Bien de Interés Cultural al cruceiro de O Hío, y la liquidación del presupuesto de 2025. Los datos económicos son buenos, tanto que ofrecen 3,3 millones de ahorro del año 2025, aunque la oposición los ve con otros ojos. En cuanto a la morosidad, los datos reflejan que el periodo medio de pago es de 26,94 días, que los pagos dentro del periodo legal fueron 394, por un importe de 1.088.493,23 euros en el último trimestre. En la documentación aparece un cero en la casilla de número de pagos fuera del período legal y cero, también, por el importe total.

También indica el informe de morosidad que los intereses de demora pagados en el periodo (se incumple la obligación establecida por el artículo 216 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de pagar de oficio de los intereses de demora). En esta casilla aparece también cero. En cuanto a facturas y documento justificativos pendiente de pago al final del trimestre, el periodo medio de pago pendiente es de 15,59 días; el número de operaciones realizadas dentro del periodo legal pago al final del período fue de 132 y el importe, 505.537,76 euros. Fuera del periódo legal del pago al final del periodo, 446,19 euros en una sola operación.

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Por otra parte, está anunciada la presencia de vecinos de O Hío, concretamente de O Viso, en el pleno de hoy, que se celebra a las 20.00 horas. El motivo no es otro que, teóricamente, arropar al Partido Popular en su propuesta para que se solicite a la Xunta de Galicia que el cruceiro de O Hío tenga categoría de BIC (Bien de Interés Cultural). El gobierno local temía que este interés del PP en nombrar BIC pudiera impedir las obras que tiene previsto realizar en el entorno. Según confirmó ayer la concejala de Obras y Servicios, la socialista Sagrario Martínez, no parece que el BIC pueda interferir en los trabajos que se prevén para el atrio de la iglesia, que es donde se encuentra situado el cruceiro de O Hío.