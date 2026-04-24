La Mostra de Teatro de Ensino Secundario exhibe la cantera teatral de ocho centros educativos

El teatro escolar vuelve a tomar los escenarios de Cangas con la XXVIII edición de la Mostra de Teatro de Ensino Secundario do Morrazo, que se va a desarrollar durante cuatro días, el 28, 29 y 30 de abril y 5 de mayo, en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas, con obras de ocho centros educativos. El instituto Rodeira es el encargado este año de la organización de esta mostra, abierta al público.

El IES Rodeira con la obra "Guerra de identidade" de Déborah Vukusic y el CPR Plurilíngüe Eduardo Pondal, con "Lixocho", serán quienes abran la programación el martes 28, a las 10:30 y 12:00, respectivamente. El miércoles 29, a partir de las 10:00, será el turno del IES María Soliño con la obra "Mort" de Terry Pratchet; y a su remate actuará el SEI-San Narciso de Marín, que representará el texto de creación propia "FOBOS, unha viaje baixo o poder das egolatrías".

Por su parte, el jueves 30 intervendrán, a partir de las 09:30, el IES Johan Carballeira de Bueu con la obra de creación propia "Aquí cheira a tigre", de Rubén García Gómez; y el IES As Barxas de Moaña con "Cousas de maiores", además de la Escola Municipal de Teatro de Cangas, que representará la creación colectiva "As bretoneras". El último día, 5 de mayo, se sube al escenario el grupo teatral del IES Illa de Ons, de Bueu, a las 12:00, con el musical "Os miserábeis".

Los alumnos de Rodeira representan en "Guerra de identidade" un relato sincero y visceral de las terribles consecuencias de la guerra de los Balcanes en la que la voz narradora se desdobla para lanzar un grito colectivo que apela ala liberación del pasado para construir un presente. El elenco está formado por Iria Soage, Noa García, Iria de Brito, Breogán Fernández, Iria Suárez, Noa Coya, Itziar Sío, Nerea Piñeiro, Elena Álvarez e Ismael Carballo. De la adaptación y dirección se encargan Silvia Martínez y Gonzalo García.

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Por su parte, en "Lixocho", se narra cómo un grupo de jóvenes en una gran ciudad afronta sus diferencias mientras lucha por sobrevivir. Es una fábula contemporánea sobre la identidad, el poder y la posibildiad de ser de verdad. El elenco está formado por Noa Díaz, Valentina Pais, Luca Lagoa, Jorge Rodríguez, Álvaro Paz, Mateo Santiago, Leo Santos, Bruno Soliño, Marcos Mata, Alexandra Ríos, Jorge Varela, Antón Oliveira, Leo Balca, Uma Cerni e Iria Pérez. El guion es de Mateo Santiago y la música y arreglos de Carlos Graña y Uma Cerni (clarinete), mientras que la dirección es de José Ángel Currás Paredes.