Mar pone en valor la gestión de la Cofradía de Cangas con casi 4,6 millones de euros de facturación

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, la santiaguesa Ángeles V. Suárez, sigue su recorrido por las cofradías y tras su visita al pósito de Vilaboa el miércoles, ayer hizo lo mismo en el de Cangas. La responsable en la Consellería de Mar puso en valor la gestión de la cofradía de pescadores de Cangas, con una facturación de casi 4,6 millones de euros y 279 toneladas producidas en 2025 que la sitúan como un referente en Galicia.

La directora xeral destaca el modelo sostenido en la diversificación productiva y en apuestas innovadoras como la venta directa y la elaboración de conservas propias como hace con la navaja:"Este espírito de vangarda esténdese ao ámbito científico, onde o pósito colabora na rede Redemar a través de proxectos estratéxicos como Algasdet, para a detección de algas invasoras mediante ADN, RIFA, que estuda a inmunidade da ameixa rubia fronte ao cambio climático e Algaprox, centrado no manexo de macroalgas".

Suárez también destacó la excelente evolución de la campaña de la vieira, que con más de 16 toneladas y 99.000 euros recaudados, se encamina a batir las mejores cifras desde que hay registros, fruto de una apuesta por la explotación sostenible de este importante recurso marino. Desde la Xunta confirmaron al gerente del pósito, David García, que acompañó a la política en al visita, que para seguir en este camino de crecimiento y modernización iban a contar con el apoyo económico de la Xunta, a través de sus líneas de ayudas. La responsable autonómica explicó que fueron más de 250.000 euros los invertidos desde 2023 en infraestructuras clave como la nueva fábrica de hielo, el centro de estabulación o la mejora energética de la subasta.

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Por su parte, el pósito solicitó 138.000 euros en nuevas actuaciones actualmente en fase de evaluación para la mejora higiénico-sanitaria de la lonja al amparo de la orden de ayudas para equipamientos portuarios cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura (Fempa). Como refuerzo a la capacidad productiva del marisqueo local, la consellería entrega esta semana 100.000 unidades de semilla de almeja japónica procedentes del Centro deInvestigaciones Mariñas de Galicia en Ribadeo. Los ejemplares serán preengordados en la batea experimental de la cofradía para asegurar una mayor supervivencia.