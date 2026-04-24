Muere en Miami el último marqués de Méndez Núñez y a su vez último propietario en la saga familiar del Pazo de O Real en Moaña

El último marqués de Méndez Núñez, Eduardo Suárez-Rivero y Méndez Núñez, y también último propietario en la saga del almirante Casto Méndez Núñez, del pazo familiar de O Real, en Moaña, falleció este pasado jueves en Miami a la edad de 94 años en donde residía con su mujer Guadalupe Mirella Scaparone y sus cinco hijos, tras una exitosa carrera profesional como químico.

Eduardo Suárez-Rivero, sexto marqués de Méndez Núñez, un título otorgado al almirante vigués Casto Mendez Núñez a título póstumo en 1873 por sus hazañas como militar y que murió en 1869 sin descendencia, nació en Nueva York en 1933. En la ciudad de los rascacielos también nacieron sus dos hermanas debido al trabajo del padre, Aquilino Suárez-Rivero, que se dedicaba al celuloide y que se casó con la viguesa Rosalía Méndez Núñez y Martínez-Arnaud y quinta marquesa Méndez Núñez, de donde viene el marquesado.

Cuando Eduardo Suárez-Rivero contaba con seis años, la familia regresó a España, y se asentó en Barcelona, en donde el padre ejercía como representante para la productora Columbia.

Una foto del album familiar ante la capilla del Pazo de O Real, con Eduardo Suárez-Rivero de niño (quinto por la izquierda). / Fdv

Desde Cataluña solían acudir los veranos a la casa de O Con, en Moaña, que Eduardo Suárez-Rivero, como siguiente en la línea sucesoria del marquesado, heredó y tuvo que vender en la década de los 90 debido a su vida en Miami y que empezaba a sufrir problemas de salud que le impedían cruzar el Atlántico.

Árbol genealógico del marquesado de Méndez Núñez, que empieza en 1872 con el título al almirante Casto Méndez Núñez. / Fdv

Eduardo Suárez-Rivero estudió Química en Cataluña y se doctoró en Alemania como el doctor en Química más joven de Europa. En el país germano conoció a su mujer, natural de Venezuela y farmacéutica química, y juntos emprendieron una vida profesional y familiar de grandes éxitos en Venezuela.

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Su sobrina Maricruz Suárez-Rivero, que reside entre O Morrazo y Vigo y que está promoviendo una campaña para salvar de la ruina el pazo de O Real que fue propiedad de la saga Méndez Núñez durante 200 años, asegura que la familia solía viajar a Moaña siempre que podía y pasar sus vacaciones aquí hasta que los problemas de salud, hace unos 15 años, se lo impidieron, pero siempre fue un gran enamorado del pazo de O Con o de O Real. Vivió en Caracas, en Venezuela, pero en la última etapa de su vida y para estar junto a sus hijos, residió en Miami con ellos.