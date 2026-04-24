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Muere en Miami el último marqués de Méndez Núñez y a su vez último propietario en la saga familiar del Pazo de O Real en Moaña

Eduardo Suárez-Rivero y Méndez Núñez falleció con 94 años, estaba casado con la venezolana Guadalupe Mirella Scaparone y tuvieron cinco hijos

La finca de O Con fue propiedad de los Méndez Núñez durante 200 años

Eduardo Suárez-Rivero y Méndez Núñez.

Eduardo Suárez-Rivero y Méndez Núñez. / Fdv

Cristina González

Moaña

El último marqués de Méndez Núñez, Eduardo Suárez-Rivero y Méndez Núñez, y también último propietario en la saga del almirante Casto Méndez Núñez, del pazo familiar de O Real, en Moaña, falleció este pasado jueves en Miami a la edad de 94 años en donde residía con su mujer Guadalupe Mirella Scaparone y sus cinco hijos, tras una exitosa carrera profesional como químico.

Eduardo Suárez-Rivero, sexto marqués de Méndez Núñez, un título otorgado al almirante vigués Casto Mendez Núñez a título póstumo en 1873 por sus hazañas como militar y que murió en 1869 sin descendencia, nació en Nueva York en 1933. En la ciudad de los rascacielos también nacieron sus dos hermanas debido al trabajo del padre, Aquilino Suárez-Rivero, que se dedicaba al celuloide y que se casó con la viguesa Rosalía Méndez Núñez y Martínez-Arnaud y quinta marquesa Méndez Núñez, de donde viene el marquesado.

Cuando Eduardo Suárez-Rivero contaba con seis años, la familia regresó a España, y se asentó en Barcelona, en donde el padre ejercía como representante para la productora Columbia.

Una foto del album familiar ante la capilla del Pazo de O Real, con Eduardo Suárez-Rivero de niño (quinto por la izquierda).

Una foto del album familiar ante la capilla del Pazo de O Real, con Eduardo Suárez-Rivero de niño (quinto por la izquierda). / Fdv

Desde Cataluña solían acudir los veranos a la casa de O Con, en Moaña, que Eduardo Suárez-Rivero, como siguiente en la línea sucesoria del marquesado, heredó y tuvo que vender en la década de los 90 debido a su vida en Miami y que empezaba a sufrir problemas de salud que le impedían cruzar el Atlántico.

Árbol genealógico del marquesado de Méndez Núñez, que empieza en 1872 con el título al almirante Casto Méndez Núñez.

Árbol genealógico del marquesado de Méndez Núñez, que empieza en 1872 con el título al almirante Casto Méndez Núñez. / Fdv

Eduardo Suárez-Rivero estudió Química en Cataluña y se doctoró en Alemania como el doctor en Química más joven de Europa. En el país germano conoció a su mujer, natural de Venezuela y farmacéutica química, y juntos emprendieron una vida profesional y familiar de grandes éxitos en Venezuela.

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Su sobrina Maricruz Suárez-Rivero, que reside entre O Morrazo y Vigo y que está promoviendo una campaña para salvar de la ruina el pazo de O Real que fue propiedad de la saga Méndez Núñez durante 200 años, asegura que la familia solía viajar a Moaña siempre que podía y pasar sus vacaciones aquí hasta que los problemas de salud, hace unos 15 años, se lo impidieron, pero siempre fue un gran enamorado del pazo de O Con o de O Real. Vivió en Caracas, en Venezuela, pero en la última etapa de su vida y para estar junto a sus hijos, residió en Miami con ellos.

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