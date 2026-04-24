Cortes de tráfico este domingo en Coiro por el cross escolar de Castrillón

El CEIP Castrillón de Coiro en Cangas celebra este domingo su cross anual, organizado por el Anpa Fornobedo, y con tal motivo están previstos cortes de tráfico en las inmediaciones del centro escolar, aproximadamente entre las 09:30 y las 13:00 horas

Trazado del recorrido del cross de Castrillón. / R

La prueba deportiva tendrá lugar entre las 10:00 y las 14:00 horas y se prevé que cuente con más de 300 participantes.

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Plano con los cortes de tráfico. / Fdv

Desde el Anpa e recomienda a vecinos y conductores planificar sus desplazamientos con antelación y seguir en todo momento las indicaciones de la organización y de los servicios de control.