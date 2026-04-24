Cortes de tráfico este domingo en Coiro por el cross escolar de Castrillón
Se celebra entre las 09:30 y las 13:00 con unos 300 participantes
Cangas
El CEIP Castrillón de Coiro en Cangas celebra este domingo su cross anual, organizado por el Anpa Fornobedo, y con tal motivo están previstos cortes de tráfico en las inmediaciones del centro escolar, aproximadamente entre las 09:30 y las 13:00 horas
La prueba deportiva tendrá lugar entre las 10:00 y las 14:00 horas y se prevé que cuente con más de 300 participantes.
Desde el Anpa e recomienda a vecinos y conductores planificar sus desplazamientos con antelación y seguir en todo momento las indicaciones de la organización y de los servicios de control.
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