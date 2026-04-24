Alumnos del Sagrada Familia de Aldán ganan la Olimpiada Teleco en su categoría con un sistema de depuración de aguas

El alumnado de 4.º de ESO del colegio CPR Sagrada Familia de Aldán, en Cangas, ha logrado el primer premio en su categoría en la cuarta edición de las Olimpiadas Nacionales de Telecomunicaciones, que se celebró a nivel regional este viernes en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidade de Vigo. Los alumnos se alzaron con el premio con el proyecto Smart Edar, un sistema inteligente de depuración de aguas orientado a reducir los vertidos en la ría de Aldán. Se trata de un prototipo que simula una depuradora capaz de ajustar automáticamente sus ciclos de tratamiento en función del caudal de entrada, reduciendo el riesgo de vertidos en episodios de lluvias intensas y optimizando la depuración en condiciones normales. El sistema incorpora sensores, comunicación por radio, monitorización en tiempo real mediante IoT y elementos de ciberseguridad.

En esta Olimpiada participaron más de 200 alumnos de 24 centros de ESO, bachillerato y FP de toda Galicia que expusieron, en los pasillos, y presentaron, en el auditorio del centro, sus proyectos, en los que, como novedad en esta edición del concurso, debían incorporar aspectos de ciberseguridad, ya sea en el propio proyecto o en su desarrollo, mediante la adquisición de buenas prácticas de protección de contraseñas, la actualización de hardware o software, etc.

En la categoría en la que participó el colegio de Aldán se inscribieron 22 centros educativos de toda Galicia, de los cuales 12 llegaron a participar finalmente en la competición, donde el alumnado tuvo que defender los proyectos ante un tribunal formado por docentes universitarios y especialistas vinculados al mundo de la empresa de las telecomunicaciones, explicando su funcionamiento, viabilidad e impacto. En este certamen, la competición se dividió en dos categorías. Una para 1º y 2º de ESO y otra para 3º y 4º. Los ganadores de la competición regional celebrada este viernes competirán en mayo a nivel nacional con los mejores equipos seleccionados de las veinte escuelas de ingeniería de telecomunicaciones de toda España que organizan esta actividad. Se otorgó un primer premio de 400 euros al equipo y 400 euros al centro educativo; un segundo premio de 300 euros al equipo y un tercer premio de 200 euros al equipo.

Origen del proyecto

El proyecto de Aldán surgió a partir de la preocupación del grupo por los episodios recurrentes de contaminación en la ría, que afectan a su calidad sanitaria y a actividades como el marisqueo o el turismo. Tras una charla con la Plataforma Augas Limpas, el alumnado analizó el funcionamiento de las depuradoras actuales y propuso una alternativa basada en sistemas SBR, más eficientes y adaptables a variaciones de caudal.

En la feria CinVigo sábado y domingo

Smart Edar también ha sido seleccionado para participar en la feria científica CinVigo, que se celebra este fin de semana en Beiramar en Vigo (zona del Náutico), y que tiene como fin sacar la ciencia sale a la calle para acercarla al público en general en un contexto de ocio. La feria está organizada por el Centro de INvestigación en Nanomateriales e Biomedicina de la Universidad de Vigo (Cinbio) con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

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Desde el centro docente de Aldán destacan que la iniciativa “demuestra cómo el alumnado puede aplicar la tecnología a problemas reales.