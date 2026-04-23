Vecinos de O Hio reclaman ante el edificio de la Xunta en Vigo la construccion del centro de salud en O Viso
La alcaldesa de Cangas y otros miembros del gobierno apoyaron con su presencia la movilización
La concentración de hoy al mediodía ante el edificio de la Xunta estaba prevista ya en el meticuloso calendario que los vecinos de O Hío tienen de sus protestas reivindicativas relacionadas con la sanidad. Allí desplegaron sus pancartas en las que se ponía de manifiesto sus reclamaciones: que se construya en centro de salud O Hío-Aldán, en el lugar de O Viso. Allí, el Concello de Cangas compró terrenos para su construcción, porque así se lo había solicitado el Sergas. Eran tiempos en los que el bipartito gobernaba en la Xunta y la consellería de Sanidade estaba en manos del PSOE. Algo más de 400.000 euros tuvo que pagar el concello por esos terrenos, que ahora los que mandan en el Sergas no los quieren. Se lo dejaron bien claro al Concello y a los vecinos. De hecho, están preparando la devolución de esos terrenos al Concello. La concentración contó con la presencia de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, así como varios miembros del tripartito de Cangas, que asumen como propias estas reivindicaciones.
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