Un punki en la escollera de Cangas

Los tiempos son otros. Ya no se tocan en la escollera canciones de los Sex Pistols, ni se insulta a la luna por petulante y pretenciosa. Ahora, hay punkis que se echan a un lado, para echar una caña, pero de pescar. A ver si pican esos seres acuáticos que también dan de comer.

¿El "escapismo" del PSOE ?

Hay cierto «escapismo» en el grupo municipal del PSOE en Cangas que no sabemos muy bien a que se debe. Aún no estamos en ese periodo de tiempo en el que los partidos que pertenecen a gobiernos multicolores empiezan a marcar territorio de cara a las elecciones municipales. Sí sabemos que hay una asamblea pendiente.

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...Serán las malas lenguas

En el PP de Cangas hay más cuentas pendiente de lo que se puede creer. Que nosotros pensábamos que había un cierre total de filas y ahora nos sorprenden con que hay matices que ya no se disimulan. Pero bueno... serán las malas lenguas.