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Un punki en la escollera de Cangas

Un punki en la escollera de Cangas

Un punki en la escollera de Cangas

Javier Manchado

Los tiempos son otros. Ya no se tocan en la escollera canciones de los Sex Pistols, ni se insulta a la luna por petulante y pretenciosa. Ahora, hay punkis que se echan a un lado, para echar una caña, pero de pescar. A ver si pican esos seres acuáticos que también dan de comer.

¿El "escapismo" del PSOE ?

Hay cierto «escapismo» en el grupo municipal del PSOE en Cangas que no sabemos muy bien a que se debe. Aún no estamos en ese periodo de tiempo en el que los partidos que pertenecen a gobiernos multicolores empiezan a marcar territorio de cara a las elecciones municipales. Sí sabemos que hay una asamblea pendiente.

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