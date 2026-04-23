El PP pide bonificar el 95% del ICIO a entidades sin ánimo de lucro

El grupo municipal del PP de Cangas, a través de la concejala María Isabel Figueiras, lleva a pleno una moción para que se modifique la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, conocido como Icio, y se bonifique un 95% para actuaciones de interés colectivo. Señala que el artículo 103.2 de la Ley de Regulación de las Finanzas Locales permite a los Ayuntamientos, en ejercicio de su autonomía fiscal, establecer incentivos para fomentar las obras que redunden en beneficio directo de la comunidad.

Explica que actualmente, el Concello de Cangas registra cifras récord de recaudación con una previsión en este ejercicio de 650.000 euros, pero entiende que sin embargo, este superávit en las arcas municipales no se traduce en una reducción de la carga fiscal para los ciudadanos y el ejecutivo no ha adoptado medidas para aliviar la presión fiscal sobre los sectores más vulnerables de la población ni sobre el tejido asociativo. Esta falta de sensibilidad se ve agravada por el historial de incumplimiento de este Gobierno. Hace más de un año, el pleno de la Corporación aprobó por unanimidad una moción que incluía bonificaciones de hasta el 95% en este mismo impuesto para proyectos de nueva implantación o ampliación de empresas, en el marco de la iniciativa "Concellos Emprendedores", pero a día de hoy esta medida sigue sin ejecutarse.

Recuerda que en Cangas existen numerosas iniciativas impulsadas por el tejido asociativo (vecindarios, culturales, deportivos y sociales) que desarrollan proyectos orientados al bien común, por lo que para estas entidades sin ánimo de lucro, el pago del ICIO a la tasa máxima representa un obstáculo que limita su viabilidad: "Es necesario pasar de una política meramente recaudatoria a una política comprometida con el tejido social que sustenta la vida comunitaria de nuestro pueblo".

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En la moción pide iniciar de inmediato los trámites para modificar la ordenanza, establecer que tendrán la consideración de actuación de especial interés y, por lo tanto, potenciales beneficiarias de dicha bonificación, las entidades sin ánimo de lucro; además de exigir al gobierno local que cumpla con la moción aprobada hace un año relativa a las bonificaciones para "Concellos emprendedores" y regular un procedimiento ágil, simplificado y objetivo para solicitar la bonificación.