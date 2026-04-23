La obra del saneamiento de Area de Bon afronta la colocación del bombeo, con un foso de cinco metros de profundidad

Los trabajos para la dotación de red de saneamiento y abastecimiento en el entorno de Area de Bon, en Beluso, afronta por fin el tramo decisivo. Esta semana la empresa contratista acometió la excavación para colocar el segundo de los pozos de bombeo del proyecto, que estará ubicado en las inmediaciones de la playa de bandera azul. La previsión es que las obras estén completamente concluidas a mediados de mayo.

La instalación de este bombeo no se pudo acometer antes debido a que fue necesario excavar un foso de más de cinco metros de profundidad. Las intensas y constantes lluvias de este invierno hacían inviable esta operación porque debido al nivel freático la zanja se inundaría completamente. «É unha obra que ofreceu moitas complicacións porque foi necesario colocar un bombeo intermedio para facilitar a acometida eléctrica», explican el alcalde, Félix Juncal, y edil de Abastecemento e Saneamento, Celso Dopazo.

La próxima semana está previsto que comiencen otros dos proyectos en la parroquia de Cela: el abastecimiento en el tramo entre Castrelo y Fonte Alta, donde este miércoles se firmó el acta de replanteo, y la red de saneamiento y abastecimiento entre A Torre-Xoalde-Castrelo, adjudicadas por 64.286 euros a Construcciones Vale y por 138.435 euros a Catorvi respectivamente