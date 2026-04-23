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El gobierno de Cangas pondría aforos en sitios muy concretos de las parroquias de O Hío y Aldán, donde se denote peligro para una evacuación

Pone como ejemplo las bajadas a Pinténs y a Castiñeiras, con un vial estrecho, una sola salida y con coches, en verano, aparcando a ambos lados

Bajada a Castiñeiras.

Bajada a Castiñeiras. / Gonzalo Núñez

Juan Calvo

Cangas

Cangas, pero también mucho más allá de Cangas, mostraba ayer su preocupación por la intención del gobierno local de aplicar aforos en determinados lugares de las parroquias de O Hío y Aldán. Al otro lado de la ría se ve esta medida con muchísimo recelo, como ocurrió en la desescalada de la pandemia por coronavirus.

Acceso a Pinténs. | GONZALO NÚÑEZ

Acceso a Pinténs. | GONZALO NÚÑEZ

Pero el gobierno local lo tiene claro. Sabe que existe un problema y que hay que darle una solución. También recuerda que será la empresa la que se contrate la que diga si se puede o no adoptar medidas de aforo para determinados lugares de las mencionadas parroquias, que se hará lo que la empresa recomiende tras lo que se supone serán un exhaustivo informe que contemple tanto la manera como la legalidad de la decisión.

Desde el gobierno local se recordaba ayer que hay que tener en cuenta zonas como, por ejemplo, la bajada a Castiñeiras, o a Liméns, donde una evacuación sería harto difícil de realizar, debido a la estrechez de la vía que llega hasta la playa, que se ve alterada más todavía cuando en verano hay vehículos aparcados en ambas direcciones y con una sola salida. También pasa algo parecido, señala el ejecutivo local, con la bajada a Liméns. Son zonas calientes en las que el Concello considera que se debe garantizar, de alguna manera, una salida ante una emergencia como puede ser un incendio forestal , un accidente de circulación o cualquier otra emergencia en la que sea necesario la intervención de equipos que se trasladen en grandes vehículos, como bomberos, ambulancias o camiones de Protección Civil.

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El gobierno confía tener el informe cuanto antes.

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