Los estudiantes de Moaña "diseñan" las políticas urbanas ante el gobierno local y el secretario de Estado de Juventud

Los representantes de los colegios e institutos de Moaña participaron ayer en un Pleno Infantil muy especial, con la presencia del secretario de Estado de Xuventude, Rubén Pérez. Junto a la alcaldesa, Leticia Santos, y varios concejales, escuchó las propuestas del alumnado, tomó nota y respondió una a una a sus demandas. La regidora fue la encargada de dar respuesta a las peticiones planteadas, asumiendo algunas de ellas y explicando por qué otras no son viables en este momento. La temática de la sesión fue la de obras y servicios, y los estudiantes no dudaron en plantear las mejoras que consideran necesarias para su villa.

Lohana Rohling y Enzo de Sousa, de 5º de Primaria del CEIP Quintela, reclamaron mejoras de seguridad vial en las dos carreteras generales, así como la reparación de aceras y de varios tramos de vías urbanas con baches.

Todos los participantes en el órgano de contratación. / Gonzalo Núñez

Por parte del CEIP Reibón intervinieron Iago Pérez y Pedro Veiga, que propusieron un parque de saltos en bicicleta más próximo al centro y alguna zona de juegos cubierta para poder disfrutar también en los días de lluvia. Desde este colegio plantearon además la creación de un parque botánico, una idea que surgió tras una visita a Padrón.

Xaiana Martínez y Noelia Corral, del CEIP Tirán, pidieron una mejor iluminación nocturna, especialmente en los pasos de peatones. También reclamaron más fuentes públicas y un mayor cuidado de los montes.

En representación del CEIP Abelendo, Xoán y Teo solicitaron mejoras en el carril bici, dañado en varios puntos por las raíces de los árboles, y propusieron su ampliación hasta la parroquia de Domaio. También alertaron del tendido eléctrico demasiado bajo y peligroso en algunas calles, como la Rúa da Canexa, y lamentaron el mal estado del muro de O Con.

Representantes del Concello y el secretario de Estado. / Gonzalo Núñez

Por su parte, Niara Cabrerizo, Edgar Lorenzo y Andrés Tato, del IES A Paralaia, tomaron la palabra para pedir una mayor frecuencia en el transporte público y actuaciones en las pistas de atletismo de A Xunqueira. Este fue, de hecho, uno de los asuntos que la alcaldesa reconoció como prioritarios.

Rubén Pérez intervino para trasladar a los escolares su intención de “convertir Tirán en mi casa lo antes posible” y destacó que “es una maravilla poder escucharos haciendo propuestas en positivo”. A su juicio, en el Pleno Infantil está representado “el futuro de Moaña, porque sois los futuros políticos, los futuros dirigentes vecinales o los futuros activistas ambientales”.

El secretario xeral de Xuventude subrayó además que contar con una herramienta como este órgano, en el que se escuchan las propuestas de la infancia y estas pueden tener reflejo en la acción de gobierno, “es algo que se ve en muy pocos sitios”. También enmarcó esta iniciativa en el “trabajo firme de Moaña para convertirse en Ciudad Amiga de la Infancia”.

Mesas de trabajo, el 8 de mayo, sobre las demandas de los jóvenes

El concejal de Mocidade, Kevin González, presentó la jornada «Escoitar para construir Moaña Xove» que será el 8 de mayo en el Alto da Praza. Con el objetivo de redactar la guía de necesidades de los jóvenes y crear el Consello da Xuventude, a las 19.00 horas se abrirán mesas de participación abierta s a todos los jóvenes de 16 a 35 años, con temas como la vivienda, la salud, la formación y el empleo o el ocio y el deporte.

En esa misma jornada los jóvenes se pueden unir a pintar dos murales con los usuarios de Doa Saúde Mental y el lema «Nunca vas estar só». La jornada concluirá con los conciertos de Lacón sin Jrelos y Chachullo Dj.