Costas confirma que el Pantalán de Vilariño carece de autorización y que Transición Ecológica aún no resolvió la reversión al Concello de la zona de Portos no utilizada

Las visitas a la delegación de Costas Pontevedra por parte del gobierno local de Cangas no constantes, pero nunca demasiado resolutivas. O bien el tema a tratar está en Madrid, en manos del Ministerio de Transición Ecológica o está, ahora, en Litoral de la Xunta. Como mucho, este tipo de reuniones, como la que tuvieron el mediodía del jueves la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), y el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG), con el delegado de Costas de Pontevedra, Miguel García, son aclaratorias.

Quedó claro, eso sí, que el pantalán de Vilariño carece de permiso, que no lo tiene ni por parte de Costas ni por parte de Portos de Galicia. Era algo que el secretario de séptima lista de Cangas, Samuel Pousada, lo interpretaba de un modo diferente: "está en un limbo jurídico", que suena diferente pero que es igual. Costas aclaró al gobierno local Portos de Galicia, en su día, había solicitado una concesión. Costas puso condiciones y no sé continuó con el expediente, según constataron los técnicos de este servicio provincial. Ahora, el Concello debe dirigirse a Litoral de la Xunta para buscar soluciones a este asunto. Incluso cabe la posibilidad de que la concesión de la lámina de agua la solicite del Concello de Cangas. Tampoco hay que olvidar que fue el concello quien lo construyó, con una subvención de la Diputación de Pontevedra, ambas instituciones gobernadas por el Partido Popular.

Costas, mejor dicho, el Ministerio de Transición Ecológica mantiene varados en su despacho asuntos de principal importancia para Cangas. Uno es la modificación puntual de las Normas Subsidiaras de Planeamiento Urbanístico en todo el municipio y otro la recuperación de los espacios que Portos de Galicia revertió al Concello, que ocupan en de las dos alamedas, la plaza de abastos y el parque infantil situado en las inmediaciones de la estación de autobuses. Son espacios que no son utilizados por Portos de Galicia, que están totalmente dentro de la trama urbana, como lo es también la zona de Montero Ríos. En estos dos casos, nada de nada. Costas comunicó a los representantes municipales que los dos expedientes fueron trasladados a Madrid, al Ministerio de Transición Ecológica, ese que también quiso tirar las naves de Ojea, sacando a concurso el derribo y del que no se sabe nada, tampoco.

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Litoral de la Xunta será la entidad que debe abordar los planteamientos que el gobierno local presentó ayer a Costas respecto a las playas de Nerga y Menduiña. En Nerga, el Concello quiere retirar hacia atrás la caseta de socorrismo y baños, con propósito de dejar el mobiliario fuera de las dunas, así como cambiar de lugar la salida de las pluviales. En Menduiña, el gobierno local quiere que la administración que corresponda _quedó claro en la reunión que se trata de Litoral de la Xunta_fije en la playa un lugar para la salida de pluviales. Costas trasladó que si se requería su informe, éste iba a ser positivo.