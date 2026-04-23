La coral bretona Coro de Canto, que interpreta a Neruda, actúa en Cangas

El Auditorio municipal Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas extenderá la alfombra roja este sábado para acoger la actuación de la coral polifónica "Coro de Canto" (O Choeur du Cato), procedente del Finistére, en la Bretaña francesa, y que es especialista en la interpretación del poemario "Canto general", del poeta chileno Pablo Neruda, musicado por el reconocido compositor griego Mikis Theodorakis (1925-2021), muy célebre por la música de la película "Zorba el griego" (1963).

El coro, dirigido por Pierre-Emmanuel Clair, con percusión de Florent Bigoin y piano de Martine Boucher y Agnes Sagot, actuará a las 20:00 horas.

Pablo Neruda escribió "Canto general" entre 1938 y 1950, como una síntesis monumental y poética de la geografía e historia de América. A lo largo de sus 231 poemas y más de 15.000 versos, Neruda describe los paisajes, la flora y la fauna americanas, aborda la historia de los pueblos con tono épico, denuncia la opresión política y económica y celebra la resistencia de sus héroes y libertadores. El poeta siempre consideró "Canto general" como su obra más importante y ambiciosa y tuvo una gran influencia en la cultura popular.

Theodorakis, compositor griego, es uno de los más destacados de la música del siglo XX. Concibió la posibilidad de musicar los poemas de Neruda en una visita que realizó a Chile, invitado por el presidente Salvador Allende en 1970. Comenzó a trabajar en las primeras composiciones e hizo amistad con el propio poeta en París, en donde Neruda vivía como embajador de Chile. Para 1973 proyecta una gira por América para presentar las primeras composiciones, pero el estreno de la obra en Chile no pudo realizarse debido al golpe de Estado de Pinochet y a la muerte del propio Neruda (1904-1973). Theodorakis continuó trabajando en las composiciones de Canto, como prometió a su amigo, hasta 1980 y las dio a conocer en una gira por Europa, convirtiéndose en seguida en un éxito.

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"Coro de Canto" se creó en 2010 y tiene como repertorio y principal objetivo dar a conocer e interpretar el "Canto general" de Neruda-Theodorakis. Aunque es una agrupaci´`on amater, cuenta con un conjunto de 40 cantantes de mucho talento, con calidad profesional, que desde 2023 están dirigidos por Pierre-Enmanuel Clair