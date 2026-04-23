El Concello de Bueu convoca pleno extraordinario el martes para aprobar la ordenanza fiscal de la piscina

El Concello de Bueu ha fijado para el próximo martes a las 10 horas un pleno extraordinario en el que el único asunto del orden del día será la aprobación, si procede, de la ordenanza fiscal de la piscina, en uno de los pasos decisivos para que entre en vigor el nuevo contrato de gestión de las instalaciones, que ha recaído en la empresa Viraxes.

El documento recoge los precios que deben satisfacer los usuarios para disfrutar de las instalaciones, con un abono individual de 26,95 euros al mes, que se elevará a los 40,95 euros en su modalidad familiar. El abono joven (para menores de 21 años), el de la tercera edad y el de las personas con movilidad reducida se queda en los 20,95 euros. Asimismo habrá un abono de verano a 35 euros al mes, mientras que las entradas de un solo día costarán 5,95 euros para el público en general y 3,95 en su modalidad reducida. El tarifario incluye asimismo el coste de los diferentes cursos y alquileres de las instalaciones.

Por otra parte, el edil no adscrito Daniel Chapela ha anunciado que votará en contra de la propuesta de tasas porque "puede suponer un profundo déficit para nuestro concello", algo que, señala, "ya se advierte en el informe del interventor municipal. Estamos ante una propuesta ruinosa, que obligará al gobierno salido de las urnas en 2027 a implementar medidas para evitar el colapso financiero". En este sentido, "el interventor apunta a un déficit que pasará a ser crónico de aprobarse esta propuesta, con un 40 por ciento del coste del total del servicio sin cubrir, y que tendremos que afrontar el conjunto de la ciudadanía".

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Chapela le reclama al alcalde buenense, Félix Juncal, "valentía" para que le anuncie a los vecinos de Bueu "como los más de 200.000 euros de déficit anuales van a salir de una menor inversión en las parroquias y las aldeas, y en una mayor degradación del casco urbano". Asegura que todo el mundo sabe que el dinero es limitado y que el regidor decide con esta propuesta "que un millón de euros de todos los buenenses no se destinen a prioridades como la mejora de la parroquia de Cela, a las deudas pendientes en Beluso, a la limpieza y mejora del casco urbano, etcétera, sino a un proyecto que amenaza la estabilidad presupuestaria".