Comuneros y Concellos identifican los "puntos críticos" con riesgo de incendio para adoptar medidas urgentes: "O Morrazo es una bomba"

La Mancomunidade de Montes do Morrazo se reunió este miércoles con las alcaldesas de Cangas y Moaña, Araceli Gestido y Leticia Santos, así como con sus respectivos ediles de Medio Ambiente. Bueu no asistió. El objetivo del encuentro fue reclamar que se aceleren las medidas para reducir el riesgo de incendios de cara al verano. El presidente del colectivo, que agrupa a casi todas las comunidades de montes en man común de la comarca, Toño Nogueira, fue contundente: «O Morrazo es una bomba. Los terrenos privados representan el 60% de la masa forestal de la península y están abandonados. Suponen un continuo de especies pirófitas, como eucaliptos y acacias, y de monte sin cuidar que llega desde Vilaboa hasta Cabo Home», advirtió.

Desde la Mancomunidade recuerdan que la obligación de limpiar las parcelas antes del 31 de mayo está recogida en una ley vigente desde 2007. Por ello, piden a los concellos que agilicen al máximo las actuaciones de su competencia, como la limpieza de las márgenes de los viales municipales o la mejora de las pistas de tierra de titularidad local, «que están impracticables e impiden el acceso de los medios de extinción».

Además de reclamar rapidez en la tramitación para poder acceder a terrenos privados y limpiar las franjas secundarias de 50 metros, los comuneros se comprometieron a elaborar un informe con los puntos más críticos en los que resulta urgente intervenir. Las regidoras, por su parte, se comprometieron a darles prioridad en sus comunicaciones con los propietarios.

El cementerio municipal de Bueu, rodeado de acacias y eucaliptos en el entorno del polígono industrial de A Portela. / FdV

La reunión de este miércoles se suma a las mantenidas el martes con los concellos de Marín y Vilaboa. Los comuneros también se entrevistaron con responsables del Distrito Forestal XIX, en el que se integra O Morrazo. Las comunidades de montes defienden que están «legitimadas» para realizar esta reclamación, ya que la inmensa mayoría del monte comunal de Moaña llegará a mayo «con las franjas de protección cortadas, los cortafuegos en perfecto estado y tras ejecutar trabajos de ordenación del monte y de sustitución de especies pirófitas, como eucaliptos y acacias, por frondosas autóctonas en muchos puntos», señaló Nogueira.

También alertan del estado de las carreteras dependientes de la Diputación y de la Xunta, donde, según denuncian, no se han limpiado de maleza y especies pirófitas las franjas de ocho metros que marca la ley. Citan como ejemplos la PO-313 entre Moaña y Marín, la PO-551, que atraviesa la comarca, o el vial provincial Madalena-Herbello, en Cangas. En este sentido, llaman la atención sobre la acumulación de biomasa y la falta de limpieza incluso en algunos tramos del vial de servicio de la propia Autovía do Morrazo.

Peligrosa masa de árboles pirófitos sobre la autopista AP-9 a la altura de San Adrián (Vilaboa). / FdV

Por parte municipal, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, explicó las actuaciones realizadas por su administración, con cerca de una veintena de aperturas de expediente a propietarios que no mantienen limpios sus terrenos y con casi un centenar de comunicaciones remitidas a otros dueños de montes. Además, la semana pasada se publicó un bando para recordar las sanciones a las que se exponen quienes no limpien antes de junio. Santos también avanzó que la campaña informativa se reforzará con carteles y garantizó que en mayo se limpiarán las márgenes de los viales municipales.

«Somos conscientes de la situación de los montes y compartimos la preocupación de los comuneros ante el riesgo de incendios», señaló la regidora tras la reunión. Además de asumir el compromiso de «priorizar los puntos que se identifiquen como más urgentes», indicó que pedirán formalmente a la Consellería de Medio Rural la concesión de una motobomba con personal propio para que tenga su base permanente en O Morrazo durante los meses de mayor riesgo. Tanto Moaña como Bueu y Cangas firmaron recientemente el convenio con Seaga para la limpieza de franjas secundarias, ampliando el número de núcleos habitados incluidos en el mismo.