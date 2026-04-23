El chef de Cangas Antonio Novas, propietario del "Trasmallo", finalista al premio "Cociñeiro Galego"

El chef cangués del restaurante Trasmallo en Pontevedra, Antonio Novas, ha sido seleccionado como finalista para el galardón "Cociñeiro Galego 2026", un certamen organizado por Galicia Fórum Gastronómico que este año se celebrará en Vigo el próximo día 26. El cocinero cangués compite con figuras emergentes de la restauración en la comunidad como Mar Lago y Álex Martínez (Bacelo, Ferrol); Antón Castro (Casa Gaibor, Guitiriz, Lugo), Andrés Torreiro (D´Obra, Melide, A Coruña) y Marcos S. Area (é restaurante, Marín, Pontevedra).

Novas abrió en 2023 el restaurante Trasmallo en Pontevedra en donde asegura que es "un trozo" de su localidad natal y se respira su esencia, tanto en los productos con pescados procedentes de las lonjas de Aldán y de Cangas como lo que es la identidad de su familia, dedicada a la pesca de bajura y de altura, y con la que aprendió el oficio de cocinar. El chef, que es mitad de O Hío por su padre y mitad de Aldán por su madre, dio sus primeros pasos con su tía cuando tenía 5 años, con su padre embarcado, y ambos preparaban la comida para cuando llegara su madre. Recuerda observando "a pía da casa da miña avoa, onde cada mañá aparecían especies que rara vez chegaban ás prazas ou aos restaurantes". Ese quiñón o parte del pescado que recibían los marineros como pago por su trabajo está vivo en el proyecto gastronómico de Antonio Novas en donde peces menos valorados como maragotas, pintos, choupas o fanecas bravas adquieren nueva vida en el plato con el toque de fusión que sabe darle el chef, aunque a él guste ser considerado humildemente cocinero, y que le hacen merecedor de ser finalista en estos premios.

El cocinero de Aldán y O Hío emplatando unas de sus creaciones. / Fdv

La organización del certamen Cociñeiro Galego 2026 ya ha abierto el plazo para que los internautas voten pueden hasta el día 17 de mayo para la elección de la persona que, según ellos, se merece el título.

La nominación se suma a otros reconocimientos nacionales que ya tiene Antonio Novas como la inclusión entre los restaurantes recomendados o la distinción Big Goumand que sitúa al Trasmallo entre los restaurantes de España con la mejor relación calidad-precio, las dos otorgadas por la prestigiosa Guía Michelín, así como la recomendación en la Guía Macarfi. Novas también ha sido primer premio maridaje en Pontedetapas 2025 y fue segundo premio en Pontedetapas en los años 2025 y este de 2026. "Cada recoñecemento que chega é unha confirmación de que estamos facendo as cousas desde a verdade, a tradición e desde o corazón, porque que valoren así a cociña de Trasmallo é tamén unha forma de poñer en valor a cultura mariñeira que herdamos de xeracións anteriores”, asegura Antonio Novas.

Trayectoria

Desde muy joven -tiene 38 años- ya tenía claro que quería dedicarse a la restauración. Se fue en 2013 a Pontevedra en donde empezó trabajando de camarero con Iñaki Bretal y ya empezó a estudiar Servicio y Cocina en el centro de hostelería Carlos Oroza. Después de una temporada en Mallorca, volvió con Bretal en Pontevedra como ayudante de cocina, cocinero y jefe de cocina druante seis años, hasta que le surgió la oportunidad del Trasmallo. Reconoce que siempre fue su sueño abrir un restaurante y con este nombre, que refleja un arte de pesca y con el que le rinde homenaje a toda su familia, tan vinculada al mar. "Quero converter cada prato nun relato. A carta reflicte episodios personais da miña vida, recordos familiares, saidas ao mar co meu avó e a cultura mariñeira Cangas". En el local no falta tampoco la música de gaita que tanto quiere, ya que además de exjugador y forofo del balonmano, también formó parte del grupo Tromentelo de gaitas. El Trasmallo es tan trozo de Cangas, que en su menú, además de la variada oferta de esos pescados de toda la vida como la faneca frita o la xarda fumada que realizaba su abuela, se recupera también aquel postre "Bocho de Coiro", de aquella fiesta de la parroquia cuando se hacían manzanas asadas para todo el pueblo con esa vuelta de fusión. "Usamos as técnicas de toda a vida cun pouco de fusión, do que nos apetece. Facemos o pulpo en caldeirada de Ons, pero variando as técnicas. Lle damos volta a pratos de toda a vida".

En el restaurante trabajan ocho personas -4 en cocina y 4 fuera-, personas de las que Novas asegura quefroman una familia, profesionales que disfrutan del oficio. La palabra disfrutar la tiene muy presente, quiere comensales que disfruten y coman como en sus casas: "Cando un prato emociona, non sí sabe a mar, sabe a memoria, a infancia e a fogar", señala el cocinero que sigue teniendo como otro de sus sueños poder abrir un establecimiento en Cangas.

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El certamen de Cociñeiro Galego, que esta edición pasa de bianual a anual, tiene como objetivo da visibilidad a jóvenes cocineros y cocineras de Galicia que desarrollen su labor en restaurantes con menos de tres años de trayectoria y apuesten por productos de proximidad, una cocina sostenible y la difusión de estos valores.