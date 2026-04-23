Memoria histórica
Charla de Xosé Novas en Bueu sobre los concellos de la comarca en la II República
La conferencia será a las 20.00 horas en el Centro Social do Mar
La Concellería de Cultura de Bueu y la Asociación Amigos de Johan Carballeira cierran hoy jueves los actos del programa «Abril, mes da memoria». Será con una charla del exalcalde y directivo de la asociación, Xosé Novas Piñeiro, a partir de la investigación que realizó en los libros de actas de los ayuntamientos de O Morrazo correspondientes al periodo de la II República, entre 1931 y 1936. El coloquio será en el Centro Social do Mar, a las 20.00 horas.
La programación se desarrolló durante este mes de abril para conmemorar la proclamación de la II República (el 14 de abril de 1936) y el aniversario del fusilamiento del que fuera alcalde de Bueu, periodista y poeta, José Gómez de la Cueva «Johan Carballeira», el 17 de abril de 1937.
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