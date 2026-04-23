Cangas destina los 3,3 millones de euros del ahorro de 2025 en reparar las columnas de la Casa de Cultura, dos nuevos aparcamientos y la reparación de las ventanas de la Casa de A Bola

El gobierno municipal tiene capacidad de ahorro: 3,3 millones en 2025. Lo demuestra todos los años, pero necesita votos en el pleno para poder utilizar ese dinero que en tesorería se denominan remanentes, los que ya no dejó emplear ni el PP ni AV el pasado año. Y es que este asunto necesita pasar por el tamiz del pleno. En junio está previsto que se salde la deuda así que será el momento para que el gobierno lleve al pleno todas las obras que ya tiene preparadas, incluso con los proyectos correspondientes.

Como indica la concejala de Facenda, Xiana Abal (BNG) se trata de obras que son urgentes, necesarias, que cuenta con el consenso de las asociaciones de vecinos y que muchas de ellas fueron acordadas en pleno, donde el gobierno local no tiene mayoría y necesita de los votos favorables de AV y PP. En este sentido, se destinará 50.000 euros a reforzar las deterioradas columnas de la Casa de Cultura Bernardino Graña, en las que se puede ver ya los hierros de los forjados; también destinará 65.000 euros a cambiar las ventanas de la Casa de A Bola y a construir dos nuevos aparcamientos en zonas insospechadas en las que resulta que el Concello tenía propiedades: en la calle Aragón, junto al Museo del Videojuego, y al final de la avenida de Galicia, próximo a los juzgados de Cangas. Serán parkings asfaltados, que serán preparados para cumplir todas las condiciones y ayudar, de esta manera, a solventar los problemas de aparcamiento que hay en la villa.

Terreno donde se pretende construir un nuevo aparcamiento municipal en la avenida de Galicia / Gonzalo Núñez

Pero con esos 3,3 millones de euros se pretende también realizar la segunda fase de la calle Longán para conectar con Gruncheiras (250.000 euros), construir el parque de calistenia en Rodeira (30.000 euros), aportación municipal del Plan Extra de la Diputación donde se incluye el entorno del Centro de Salud (500.000 euros), reforma de la nave de deportes náuticos (150.000 euros), Rúa Toxeira 1ª fase, como previa al asfaltado de Ramal do Paraíso, los vestuarios de Montecarrasco (20.000 euros), Capela de Vilanova (150.000 euros), Camiño da Costa, en Aldán (60.000 euros), renovación de los parques infantiles de la Plaza de Andalucía, de Herbello, de la estación de autobuses, de la Alamenda Nueva y de Aldán; cambiar los baños de la playa de Liméns; los parques de los colegios de Castrillón y Castiñeiras, así como obras en la playa de Nerga, de protección de dunas y cambios de baños. Además de todas estas obras, están pendientes de presupuestar los proyectos relacionados con el saneamiento y abastecimiento. Respecto a este último punto, el edil de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG) traslada a los vecinos afectados por la obra Herbello-Madalena, de preferencia peatonal, para que antes de que se realice el hormigonado, soliciten la conexión a las redes, independientemente de que después se den de alta o no en los servicios.

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Muchas de estas obras ya estarían en marcha si no fuera porque PP y AV votaron en el mes de noviembre en contra de que el gobierno local pudiera utilizar los remanentes, con el único objetivo de impedir que el tripartito realizara obras. De hecho, se frenó de forma abrupta la obra de Pedra Alta.