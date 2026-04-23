El BNG pide en O Hórreo la apertura «inmediata» del nuevo centro de salud

La sanidad de Moaña volverá a debatirse en el Parlamento gallego a raíz de una batería de iniciativas presentadas por el diputado moañés del BNG Paulo Ríos y su compañera de grupo, Montse Prado, ante la Comisión 5. En concreto, su proposición no de ley insta al Gobierno gallego a abrir de inmediato el nuevo centro de salud construido en los terrenos de Sisalde y a “garantizar el servicio de urgencias en el nuevo PAC desde su puesta en funcionamiento”.

Se trata de una reivindicación que, semana tras semana desde hace cinco años, mantienen los vecinos que se concentran ante la Casa do Mar, encabezados por la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), para exigir la recuperación de un servicio de urgencias que permanece centralizado en Cangas desde abril de 2020.

Asimismo, la iniciativa reclama que se aseguren todos los servicios sanitarios recogidos en el convenio para la puesta en marcha del nuevo centro de salud, “con suficiencia y una calidad asistencial adecuada”.

Por el momento, no hay fecha para la apertura del centro, que sigue en fase de instalación de mobiliario y equipamiento. En las concentraciones, la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Moaña lleva tiempo reclamando también un calendario para conocer cuándo se completará el traslado de los médicos desde la Casa do Mar.

En la exposición de motivos, los nacionalistas denuncian que la atención primaria en Moaña siga sin urgencias y sin recuperar los niveles de consultas presenciales previos a la pandemia, además de registrar importantes demoras en las citas. A su juicio, “mantener como permanentes medidas aplicadas con carácter provisional” supone un deterioro continuado y “no justificado” de la calidad de la asistencia sanitaria que reciben los vecinos.

Noticias relacionadas

El BNG sostiene además que el nuevo centro de salud levantado en Sisalde sigue sin tener garantizada “la prestación de todos los servicios conveniados” en el acuerdo firmado entre el Concello de Moaña y la Xunta a comienzos de 2020.