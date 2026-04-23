El bipartito de Bueu insta a la Xunta a construir un pabellón en Cela y se compromete a ceder los terrenos necesarios

El gobierno bipartito de Bueu, formado por BNG y PSdeG-PSOE, solicitará a la Xunta de Galicia la construcción de un pabellón polideportivo en la parroquia de Cela. Lo hará a través de una moción que será presentada en el próximo pleno ordinario de la corporación y en la que también se incluye la adopción de un acuerdo para comprometerse a la cesión de los terrenos necesarios para esa nueva infraestructura de carácter educativo y deportivo.

Las dos formaciones argumentan que el concello dispone únicamente de dos pabellones (Bueu y Beluso) para absorber la intensa actividad deportiva desplegada en el municipio, tanto en lo que se refiere a clubes como a diferentes colectivos o al propio concello. Señalan que "al contrario de otros concellos de la comarca como Marín, Cangas o Moaña" ni los institutos Johan Carballeira e Illa de Ons, ni los CEIP de A Pedra, Beluso y Cela disponen de pabellones en condiciones para poder ser empleados por su alumnado o por otras asociaciones que lo soliciten fuera del horario lectivo. "Lo que tienen es apenas unos gimnasios que en la mayoría de los casos no permiten cubrir cuestiones fundamentales como la actividad de Educación Física", afirma. Y lo ejemplifican en el IES Johan Carballeira, que ante las estrecheces de su recinto deportivo utiliza habitualmente las instalaciones del pabellón Pablo Herbello, "que son cedidas por el Concello de Bueu para el desarrollo de ciertas disciplinas que se imparten en el propio horario lectivo".

La obra en marcha en el polideportivo de Beluso, señalan los dos grupos políticos, "han demostrado la diferencia de trato de la Xunta con Bueu", toda vez que los clubes del municipio tuvieron que solicitar junto al concello el uso de recintos deportivos en otros municipios, instalaciones que en muchas ocasiones eran de titularidad educativa.

El bipartito está interesado en la mejora de las instalaciones deportivas, apunta, y su próximo objetivo es un nuevo pabellón en Cela, que pueda ser utilizado tanto por los clubes como por los diferentes colectivos de la villa, "especialmente el de esta parroquia que muchas veces no cuenta con un recinto cerrado con aforo suficiente para llevar a cabo determinadas actividades". Es más, afirman BNG y PSOE en la exposición de motivos de la moción, "parte del recinto que se emplea para las clases de educación física está una pista polideportiva municipal externa al centro educativo".

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En paralelo, los grupos firmantes de la moción plantean que existen terrenos anexos al CEIP de A Torre Cela catalogados dentro del PXOM para poder albergar un pabellón polideportivo, que pueda ser utilizado también por la comunidad escolar, en lo que califica de "una muy buena oportunidad para la Consellería de Educación para corregir el déficit de pabellones en instalaciones educativas en Bueu".