Samuel Pousada: «El pantalán de Vilariño lo conoce todo el mundo, como las pirámides de Egipto

El pantalán de Vilariño se mueve más de administración en administración que el famoso ataúd de la película Guantanamera. Viaja de Portos a Costas, de Costas a Portos, incluso al Puerto de Marín, sin descanso

El pantalán de Vilariño está ahí. Tan cierto como que las pirámides están en Egipto, como recuerda el secretario de la Asociación de Séptima Lista de Cangas, Samuel Pousada. Es tan real que incluso el pasado año se produjo un incendio de un barco y hasta él llegaron los restos, que son los que el Concello de Cangas quiere retirar ahora, sin saber a quién acudir, porque tanto Costas del Estado como Portos de Galicia afirman que nada tienen que ver con esa infraestructura, que no les consta.

Samuel Pousada explica que el citado pantalán fue construido en el año 2004 por el Concello de Cangas, con una subvención de la Diputación de Pontevedra, cuando era alcalde José Enrique Sotelo (PP). Comenta que ese año se había pedido la autorización a Costas del Estado de la concesión, pero que la tramitación se paralizó porque a la Asociación de Séptima Lista de Cangas se le comunicó que iba a ser Portos de Galicia quien iba a tener competencia en culminar este trámite. Así que no se terminó ese expediente.

Pousada recuerda que no mucho más tarde, Portos de Galicia dijo que no asumía el pantalán, que iba a pasar a ser competencia de la Autoridad Portuaria de Marín. De hecho por un breve tiempo lo fue, pero otra vez desde la administración autonómica se le comunicó que estaba en zona de Costas.

Fue en 2008 cuando el colectivo presentó un proyecto de cesión sobre el pantalán construido y otro sobre uno de abrigo que se pretendía construir y se presentó ante Costas del Estado. Como recuerda Pousada, con todos los informes correspondientes.

Pero toda esta tramitación se volvió a paralizar en el año 2009. «Estamos en un limbo jurídico. Lo último que se nos trasladó es que la zona iba a ser competencia de lo que hoy se llama Litoral de la Xunta. Nos avisaron hace dos años. Pero la documentación que supuestamente tiene que tener Costas no fue trasladada a ese nuevo organismo que es Litoral de la Xunta. Es un problema con el que cargamos desde hace 22 años. Vamos a pedir una reunión con la conselleira de Infraestructuras, Ángela Vázquez, para que nos dé la concesión sobre las actuales instalaciones. Todos sabemos que es una construcción del Concello que fue financiada por la Diputación y que contó con el respaldo de todos los grupos políticos. Después de 20 años de reuniones, que digan que no tienen constancia, nos parece poco serio. También pediremos una reunión con la alcaldesa de Cangas, que creo que sabe perfectamente lo que ocurre con el pantalán de Vilariño, porque se lo comentamos en varias ocasiones».

Mañana, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, se reúne con el delegado provincial de Costas del Estado, entre otras cuestiones, por el pantalán de Vilariño.