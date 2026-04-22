Moaña formará a 20 desempleados en conservación de montes y atención a dependientes con salario durante nueve meses

El Patronato Beiramar de Moaña formará durante nueve meses, con contrato y salario, a 20 personas desempleadas en un nuevo Obradoiro de Emprego Moaña Labora. La iniciativa será posible tras la concesión de una subvención por parte de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, según conoció ayer la presidenta del organismo autónomo y concejala, Coral Ríos.

Diez alumnos-trabajadores se especializarán en labores forestales. Durante ese periodo realizarán actividades auxiliares de conservación y mejora de montes, además de repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas. Está previsto que participen también en la puesta a punto de los senderos fluviales de Moaña, muy frecuentados por vecinos y visitantes, como los del río de A Fraga y O Barranco do Faro.

Las otras diez plazas estarán dirigidas a formación en atención sociosanitaria. Mientras completan su aprendizaje, los participantes trabajarán en el cuidado de personas dependientes por edad o discapacidad en sus propios domicilios, una labor que también contribuye a aliviar la carga de las personas cuidadoras.

La subvención asciende a 454.552 euros, mientras que el Patronato Beiramar asumirá los gastos no subvencionables del taller de empleo. Las personas interesadas en participar como alumnado trabajador pueden inscribirse en la Oficina de Emprego de Cangas.

La anterior edición del Obradoiro de Emprego Moaña Labora finalizó en agosto de 2025 y también tuvo una duración de nueve meses. En aquella ocasión, la formación incluyó un módulo de Cocina y Servicios de Restaurante, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades del sector hostelero del municipio, que desde hace años arrastra dificultades para encontrar personal cualificado, especialmente en las temporadas altas de verano.