Comerciantes y hosteleros de O Morrazo se unen e impulsan juntos el recurso contra la subida de la tasa de la basura

La Asociación de Hosteleiros de Moaña, la Asociación de Restauradores de Cangas (Areca) y la Federación de Comerciantes e Industriales de O Morrazo (Fecimo) han alcanzado un acuerdo para impulsar un recurso contencioso-administrativo contra la nueva ordenanza fiscal del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos en la comarca. Las tres entidades todavía deben decidir cómo se presentará el recurso y quiénes lo firmarán, ya que están recibiendo un aluvión de apoyos de empresarios e incluso de vecinos que quieren sumarse a título individual. En un primer momento, pedirán a la Justicia la anulación íntegra del texto, que entrará en vigor en 2027 y que ya ha generado numerosas protestas entre sectores productivos y familias por la subida de la tasa que contempla. El recibo doméstico pasará de 64 a 126 euros; en el comercio, de 87 a 200 euros; y en hostelería, en función de la superficie del establecimiento, podría alcanzar los 3.500 euros.

El recurso, que ya está en redacción, contaría también con el respaldo de otros hosteleros a título individual, entre ellos responsables de varias decenas de locales de Bueu, así como de asociaciones vecinales “que ya nos contactaron con la intención de sumarse”, explica la tesorera de los hosteleros de Moaña, Melania Pena.

El coste de acudir a la vía judicial, estimado en al menos 7.000 euros, podría asumirse con la aportación de más de 150 impulsores del recurso. Cada establecimiento contribuirá con un máximo de 50 euros para sufragar al abogado y el conjunto del procedimiento. Además, los promotores prevén abrir en breve una cuenta bancaria para que puedan colaborar las entidades que quieran adherirse a la denuncia.

Conscientes de que el proceso judicial “puede prolongarse unos dos años” y de que la subida de los recibos de 2027 es ya prácticamente inevitable, los sectores profesionales aseguran que agotarán todas las vías para intentar frenar la ordenanza. Cabe recordar que, durante la aprobación inicial del texto, en octubre de 2025, se registraron protestas ante el Concello de Cangas que terminaron con disturbios de madrugada.

A ello se suma la segunda ordenanza que el gobierno de la Mancomunidade, integrado por BNG, PSOE y EU, aprobó inicialmente y mantiene actualmente en exposición pública: la de uso. Este texto incorpora sanciones recogidas en normas estatales y europeas, con multas de hasta 2.000 euros por tirar basura fuera de horario o por no reciclar correctamente. Su contenido también influyó en la decisión final de los empresarios de la comarca de acudir a los tribunales.

A falta de conocer la redacción definitiva del recurso, una de sus principales quejas será que ya pagan por el reciclaje a Ecoembes y que la nueva tasa supone, a su juicio, un doble pago por el mismo concepto. También rechazarán que los metros cuadrados se utilicen como criterio para fijar cuánto paga cada local. “Un salón grande, que solo abre para bodas, no genera más basura que un local pequeño con mucha actividad”, sostienen.