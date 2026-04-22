Estadística refleja un aumento de certificados de padrón

La regularización de los migrantes emprendida por el Gobierno no alteró la vida municipal en el departamento de Padrón y Estadística del Concello de Cangas. Simplemente se pudo detectar que desde hace varias semanas aumentó el número de solicitudes de certificaciones de empadronamiento, un documento esencial que hay que presentar en la ventanilla correspondiente de la regularización. Por cierto, que en la oficina de Correos de Cangas no se gestiona este trámite. Los migrantes de la comarca tienen que desplazarse a las oficinas de Correos Vigo y Bueu para llevar a cabo esta gestión de forma presencial. Ahora ya se puede realizar también vía on line.

Desde el departamento de Padrón y Estadística de Concello de Cangas se asegura que si hubo un aumento de solicitudes de certificados (se están solicitando entre 30 y 40 al día en la oficina y entre 10 y 15 on line) pero que coincide también cuando se abre algún determinado plazo, como ahora mismo sucede con las matrículas de los colegios, o para solicitar determinadas ayudas.

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Hay constancia de que aumentaron de un tiempo a esta parte la presencia de migrantes en la ventanilla del departamento de Padrón y Estadística, que obedece, según responsable de la misma, al hecho de que los migrantes se mueven mucho más de domicilio que los residente habituales.