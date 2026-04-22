La Diputación financiará la mejora de los campos del keniata con 243.000 euros

Ya llega la ayuda para la renovación del césped de los dos campos del keniata en Cangas. La Diputación Provincial de Pontevedra financiará íntegramente esta renovación de la hierba sintética mediante una aportación de casi 243.000 euros, en concreto 242.977,12 euros que se canalizará a través del III Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas (PEID), dirigido a municipios de la provincia con menos de 50.000 habitantes. Así lo anunció la vicepresidenta, Luisa Sánchez, durante una visita en la tarde de este miércoles a estas instalaciones deportivas municipales, acompañada por la alcaldesa, Araceli Gestido, y representantes de la corporación local. Allí, la también diputada de Deportes informó de que la junta de gobierno provincial aprobará esta ayuda este viernes, que representa el cien por cien del presupuesto necesario para llevar a cabo la obra.

El proyecto incluye la instalación de un nuevo césped artificial de última generación en los dos campos existentes. Previamente, se examinará el estado de la capa de soporte, que se conservará si se encuentra en buen estado. También se revisarán las pendientes y la inundación de la subbase para comprobar si requieren reparación. El equipamiento existente se desmontará para realizar los trabajos y posteriormente se sustituirá.

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De esta forma, como indicó Luisa Sánchez, la instalación deportiva estará «plenamente operativa y apta para su uso en condiciones adecuadas». «Quiero mostrar mi satisfacción con esta mejora para Cangas de Morrazo. Desde la Diputación seguimos apostando firmemente por el deporte y, sobre todo, por las personas que utilizan estas instalaciones a diario», señaló. La vicepresidenta subrayó que la actual administración provincial está atendiendo las demandas de todos los municipios, independientemente de quién ostente la alcaldía. De hecho, destacó que Cangas de Morrazo es el tercer municipio que recibe más recursos en el marco del III Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. «Nos pidieron que colaboráramos para llevar a cabo esta obra y aquí está comprometida», concluyó.