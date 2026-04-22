Un escape de gas en el centro de Bueu obliga a desalojar momentáneamente un edificio

Un escape de gas registrado a primera hora de esta mañana en el centro de Bueu obligó a desalojar momentáneamente un edificio situado en las inmediaciones del cruce entre Pazos Fontenla y Johan Carballeira. El problema ocurrió pasadas las 9.30 horas, cuando un camión estaba cargando gas propano en el depósito de un edificio del centro urbano. El escape se produjo debido a la rotura de un tramo de la tubería del circuito de entrada y para localizar el lugar exacto los Bombeiros do Morrazo utilizaron un dron. El transportista cortó de inmediato el suministro, pero el gas seguía saliendo.

El operativo desplazado por el escape de gas en el centro de Bueu. / Fdv

El operativo desplazado a la zona movilizó a los Bombeiros do Morrazo, Policía Local de Bueu y Guardia Civil. Finalmente el problema se localizó en la válvula antirretorno del depósito, que no se cerraba del todo y permitía la salida del gas. Una vez que se consiguió solventar esta avería y después de las pertinentes mediciones, los Bombeiros do Morrazo permitieron a los vecinos regresar a sus viviendas, alrededor de las 11.30 horas.