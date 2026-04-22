Un escape de gas en el centro de Bueu obliga a desalojar momentáneamente un edificio
El incidente ocurrió en el cruce entre Johan Carballeira y Pazos Fontenla debido a la rotura de una tubería durante la carga de gas propano
Alrededor de las 11.30 horas la situación quedó controlada
Un escape de gas registrado a primera hora de esta mañana en el centro de Bueu obligó a desalojar momentáneamente un edificio situado en las inmediaciones del cruce entre Pazos Fontenla y Johan Carballeira. El problema ocurrió pasadas las 9.30 horas, cuando un camión estaba cargando gas propano en el depósito de un edificio del centro urbano. El escape se produjo debido a la rotura de un tramo de la tubería del circuito de entrada y para localizar el lugar exacto los Bombeiros do Morrazo utilizaron un dron. El transportista cortó de inmediato el suministro, pero el gas seguía saliendo.
El operativo desplazado a la zona movilizó a los Bombeiros do Morrazo, Policía Local de Bueu y Guardia Civil. Finalmente el problema se localizó en la válvula antirretorno del depósito, que no se cerraba del todo y permitía la salida del gas. Una vez que se consiguió solventar esta avería y después de las pertinentes mediciones, los Bombeiros do Morrazo permitieron a los vecinos regresar a sus viviendas, alrededor de las 11.30 horas.
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