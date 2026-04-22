Más de 300 escolares de Aldán y O Hío llenan la playa de Vilariño con una cadena humana contra los vertidos en la ría

El Día de la Tierra se conmemoró este miércoles de manera especial en Aldán y en O Hío, donde 320 escolares de los centros educativos de estas dos parroquias de Cangas -los CEIP Espiñeira y O Hío y el CPR Sagrada Familia- participaron, junto a profesorado y vecinos, en la limpieza de las playas de San Cibrán, Os Picos y Vilariño.

Además, formaron una cadena intergeneracional, unidos de la mano y en un abrazo simbólico al mar, a lo largo de este último arenal al tiempo que entonaban la canción «O ceo» de Operación Can, de apoyo al medio ambiente y como acto reivindicativo contra los vertidos en la ría. La actividad estaba convocada por la Plataforma Augas Limpas Aldán-O Hío y Afundación a través de su programa Plancton.

Los actos comenzaron a primera hora de la mañana con la participaron de 15 voluntarios que guiaron a los escolares, de 3 a 14 años, en las labores de limpieza de residuos y de retirada de plantas invasivas en las dunas y entorno de los acantilados. En total lograron retirar media tonelada de basuras, algunas derivadas de la actividad pesquera, como neumáticos, maderas, clavos y redes, varias de las cuales, de gran tamaño, estaban semienterradas en la arena; así como otras basuras marinas procedentes de la actividad recreativa, como botes y botellas de plástico, latas, envoltorios y plásticos diversos, aparte de las plantas invasoras, según confirman en Afundación.

Retirando una red semienterrada en al arena durante la limpieza de la playa. / Afundación

El protagonismo lo tuvieron los escolares y ningún adulto participó en las intervenciones, todas fueron realizadas por los menores de cada centro educativo, que leyeron sus lemas reivindicativos en un día rebautizado por la plataforma Augas Limpas como Día da Nosa Ría.

Tras la limpieza en el arenal, acudieron a la alameda de Cangas para ver la exposición de 70 carteles que durante el curso realizaron los alumnos de 5º y 6º con sus sentimientos hacia el mar y la necesidad de mantenerlo limpio. Una vez de vuelta al arenal formaron esa grandiosa cadena humana con el alumnado de 3º del CEIP O Hío cantando «O Ceo», seguidos por el coro de encadenados.

«Se queres ver a terra como un soño, unha ilusión, respeta a natureza, esa é a solución. Nos incendios deses montes o lume todo arrasará, matando os paxariños que te espertan cada mañá. Nin pinos, eucaliptos ou carballos quedarán, só cinzas polvorentas que de nada servirán. Así que, amigo meu, comézate a concienciar, este mundo os nenos podémolo cambiar», comenzaba la canción con un estribillo de «Non, o ceo xa non é igual, non, non, con tanta contaminación non, e na capa de ozono un buraco se formou. Non, o ceo xa non é igual, non, non, con tanta contaminación non, non ó lixo, non ó lume, ó perigo das especies en extinción».

En un momento de los discursos de los alumnos. / Gonzalo Núñez

La organización del acto quedó muy satisfecha con la celebración y se demostró que hay mucho trabajo detrás en los mensajes del alumnado, que tiene muy interiorizado la necesidad de combatir la contaminación en esta ría.

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La actividad se enmarca dentro de las conmemoraciones del Día de la Tierra 2026, alineándose con el mensaje que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quiere transmitir este año a través del lema «Nuestro poder, nuestro planeta». Con él se trata de poner en valor la importancia de la acción colectiva como motor fundamental para impulsar cambios reales a favor del medioambiente. En este sentido, la sostenibilidad no debe entenderse como un esfuerzo individual aislado, sino como el resultado de la implicación conjunta de la sociedad, de las instituciones y de las comunidades.