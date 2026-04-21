Transporte público
El SIMU a las playas se hará por convenio entre Xunta, Concello y concesionaria
Los usuarios tendrán las mismas bonificaciones vigentes para jóvenes o mayores de 65
La implantación de un Servicio de Interés Municipal (SIMU) en Cangas, propuesto desde la Consellería de Presidencia al gobierno local, abre una alternativa para solucionar el complicado problema del tráfico a las playas, pero no para este verano. Según explica la consellería, el SIMU es un modelo de colaboración mediante el que los Concellos pueden promover servicios de transporte público de carácter local dentro de las concesiones autonómicas de autobús. De ahí que se active mediante un convenio entre la consellería, el Concello y la concesionaria y explica que los Concellos tiene competencias en materia de transporte público. Indican además que el Concello tiene competencias de planificación, ordenación, coordinación, control, inspección y sanción de los servicios de transporte público de personas que se desenvuelven en su ámbito local.
Señala que la implantacióndel SIMU puede responder a distintos intereses o prioridades del Concello, más allá de las necesidades globales, por lo que pueden promover el refuerzo de la oferta o la creación de nuevas conexiones y que un SIMU tiene ventajas para la administración y para el usuario porque se beneficia de las bonificaciones vigentes, como la gratuidad de hasta 60 viajes mensuales para menores de 21 años a través de la Tarxeta Xente Nova o para mayores de 65 con la Tarifa +65.
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