La represión en la Guerra Civil, en una charla en Moaña

La Asociación Cultural Irmandade do Dolmen con la colaboración del Concello de Moaña organizan una nueva jornada centrada en la memoria histórica y la represión durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posguerra. Será este miércoles 22 a las 20.00 horas bajo el título de «O Morrazo na memoria. 1936».

Está previsto que participen integrantes de la Asociación Amigos de Johan Carballeira de Bueu, la Asociación Cultural Memoria Histórica 28 de Agosto de Cangas, la Asociación Recuperación da Memoria Histórica de Marín y la propia Asociación Cultural Irmandade do Dolmen de Moaña.

El evento contará con intervenciones de Xosé Novas, exalcalde de Bueu, Queta Molas por parte del colectivo de Marín, Xoán Chillón por la asociación que recupera la memoria de los Mártires de Anguieiro en Cangas y del escritor Luís Chapela por parte del colectivo organizador de Moaña. El apartado musical correrá a cargo de Dori Santos.

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El último acto que había organizado Irmandade do Dolmen fue el recuerdo a los represaliados por la dictadura argentina, en marzo, coincidiendo con el 50 aniversario del golpe de Estado en ese país.