El Plan Extra destina casi 600.000 euros a la primera fase de la humanización del centro de Beluso

Esta vez sí. El proyecto para la primera fase de la humanización del centro de Beluso, en Bueu, ha logrado una subvención de casi 600.000 euros dentro de la segunda convocatoria del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra. El primer intento municipal fue dentro del Plan Pon2030, también de la Diputación, pero en aquel entonces se quedó fuera por muy poco. Ahora la propuesta municipal sí que resultó aprobada, con un presupuesto total de 796.490 euros. El Plan Extra aportará un total de 597.367 euros y la aportación municipal, de casi 200.000 euros, se cubrirá con parte de la línea de inversiones del Plan +Provincia de este año.

El ámbito sobre el que se pretende actuar abarca más de 4.000 metros cuadrados, que incluye la conocida como Praza da Rúa Nova y un conjunto de tres caminos de titularidad municipal que conectan con la carretera provincial EP-1301 y con la autonómica PO-315. El objetivo es ordenar este espacio con una red de movilidad "amable" y un pavimento de plataforma única, ordenar el estacionamiento, implementar elementos para el calmado del tráfico y dar prioridad al uso peatonal y ciclista. "O acceso rodado á Praza da Rúa Nova vai estar permitido para servizos e os estacionamentos que se podan perder vanse reubicar, incluso con máis aparcamentos directos, no vial de nova creación entre a estrada provincial e a autonómica", explica el alcalde de Bueu, Félix Juncal. La apertura de esa calle forma parte del proyecto de urbanización de la unidad de actuación del centro de Beluso, conocida como POL-12. El concejal de Urbanismo, Martín Villanueva, subraya que el consistorio ya dispone del proyecto de reparcelación y compensación. "Esperamos poder ter o proxecto de urbanización antes do verán", apunta.

Este proyecto de humanización y renovación de servicios intervendrá únicamente sobre los viales y espacios de titularidad municipal. Así, se eliminará el firme de asfalto y se sustituirá por hormigón y por losas de granito en las áreas de esparcimiento. En el caso de la Praza da Rúa Nova se eliminarán también los escasos tramos de acera para lograr una única rasante, con pavimento de granito. El arbolado existente se conserva y se crean nuevas zonas ajardinadas. También se procederá al soterrado del tendido eléctrico aéreo para liberar este espacio de la presencia "bastante caótica de postes", una solución que fue definida por la propia compañía eléctrica titular de las instalaciones.

El entorno del cruceiro

Uno de los caminos que forma parte de este ámbito de actuación cuenta con un cruceiro, donde se cambiará la capa de rodadura asfáltica por losas de granito y sin alterar la rasante actual. "O obxectivo é poñer en valor o ben patrimonial", precisa el proyecto.

Desde el gobierno local BNG-PSOE defienden que esta intervención es la primera fase dentro de un plan de reordenación que "vai situar a Beluso como un referente urbano". Una obra que debe complementarse con la unidad de actuación del POL-12 (delante de la Casa do Pobo), la reforma del pabellón deportivo y de su entorno o incluso con la humanización de la carretera de A Roza. En lo que respecta a la unidad de actuación del POL-12 el Concello de Bueu asumirá el coste de la urbanización, con la dotación de servicios, aceras y la apertura del nuevo vial. El presupuesto estimado es de casi 350.000 euros, que el ayuntamiento financiará con cargo al Patrimonio Municipal do Solo (PMS).

Los fondos procederán de la venta, a través de una subasta pública, de las parcelas municipales en el polígono de Castiñeiras. Este proceso está pendiente de completar la inscripción de los terrenos en el Registro de la Propiedad, un trámite que está realizando la administración local después de comprobar que en su día Xestur no registró el correspondiente proyecto de equidistribución.