El pesquero de Cangas "Eirado do Costal", primero de la flota gallega en incorporar el modelo de un bote salvavidas cerrado e insumergible para soportar las gélidas aguas de Terranova

En cuestión de pocos minutos y tras la señal de abandono del buque, desde el puente por la persona al mando, los 34 tripulantes del pesquero de gran altura cangués "Eirado do Costal" estarían más a salvo en las frías aguas de su caladero en Nafo, a dos grados bajo cero, con el nuevo prototipo de bote salvavidas rígido, cerrado e insumergible que en la mañana de este martes se presentó, con una demostración en vivo en el muelle de Frigoríficos del Morrazo, en Cangas, y que ya ha sido testado por el pesquero de Moradiña en Terranova en esta última campaña. El bote es un proyecto de la OPPC3 (Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias) como una medida innovadora, dentro de su Plan Plurianual 2024-2026 de Producción y comercialización que se aprueba y presenta a Madrid y con el que ha colaborado la canguesa Moradiña. El "Eirado do Costal" es el primer pesquero gallego en ser dotado con este bote salvavidas, diseño de una firma escandinava.

El simulacro de funcionamiento se llevó a cabo con tres hombres dentro del bote naranja: el capitán, el jefe de máquinas y el 1º oficial, que se metieron en esta cápsula instalada en la zona de babor del "Eirado do Costal", para lo cual tuvo que ser sometido a unos trabajos de adaptación con ingeniería naval debido a su peso de tres toneladas vacío. El bote salvavidas fue arriado de forma mecánica hasta el mar, en donde navegó unos pocos metros con su motor de gasóleo para volver a ser izado a bordo, en una última operación que nunca se haría en un caso real de abandono del barco. "La experiencia fue sencilla porque aquí las condiciones son favorables; una vez lo utilicemos en situaciones de abandono la cosa se complica, pero vamos más seguros", asegura el capitán del "Eirado do Costal", Manuel Otero, de Bueu. En el interior hay espacio para todos los tripulantes y poseen agua y alimento para sobrevivir antes de ser rescatados. También llevan un botiquín de primeros auxilios. "Tenemos de todo para sobrevivir unos días, agua, comida, botiquín", añade Manuel Otero.

El capitán, Manuel Otero, dentro del bote. / Gonzalo Núñez

En el acto del operativo participaron el gerente de la OPPC 3, Edelmiro Ulloa; el armador de Moradiña, José Barreiro; el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana; la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido; y el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación, Issac Rosón, que cerró el turno de discursos previo al simulacro y que destacó que con este tipo de bote se da capacidad de respuesta a los imprevistos en el mar: "No podemos cambiar lo que pasa en el mar, las tormentas que venga una ola solitaria por el costado, pero sí cambiar la capacidad de respuesta que es lo que puede marcar la diferencia ante estos improvistos y la capacidad de supervivencia". Rosón agradeció el esfuerzo y la preocupación de la Organización y de la empresa por la seguridad de las tripulaciones.

Espacio interior del bote salvavidas. / Gonzalo Núñez

El presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, incidió en esta importancia de mejorar la seguridad para salvar vidas: "La pesca y la economía son importantes pero la vida de las personas que van a bordo de los buques es lo más importante y lo que quiere este proyecto es dar esa última seguridad para esas vidas de las personas que van en estos barcos en condiciones duras y difíciles". La alcadesa de Cangas, Araceli Gestido, hija de marinero, tuvo que interrumpir en varias ocasiones su dicscurso debido a la emoción de ver cómo se invierte en mejorar la seguridad de las tripulaciones:"El personal humano es lo más importante del capital, lo más difícil de sustituir, se pueden comprar más barcos y mejores, pero encontrar los profesionales que vayan al frente de estas embarcaciones es lo más difícil", señaló la regidora que recordó la infancia de muchas familias, como la de ella, pegadas a las televisiones cuando había naufragios, y aunque en su caso no hubieran vivido desgracias, hablaba en nombre de todas las familias con gente en el mar, por lo que es digno de agradecer el esfuerzo de la pesquera y de la familia que tiene detrás por cuidar a su gente.

Isaac Rosón, Araceli Gestido, Carlos Botana, José Barreiro y Edelmiro Ulloa en los discursos. / Gonzalo Núñez

Por su parte Edelmiro Ulloa, destacó la importancia de esta innovación, de un bote con autonomía e insumergible y que tiene condiciones que no son equiparables a las balsas salvavidas y para zonas de la operatividad de un barco como el Eirado do Costal, que es Nafo.

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El inspector de la pesquera Moradiña, Cristóbal Gómez, explicó que el barco se ha tenido que adaptar, después de un estudio de ingeniería naval para llevar este nuevo modelo de bote salvavidas. Dice que cada barco es diferente, que en un pesquero es muy difícil encontrar un lugar adecuado para instalar un bote de estas características, y que en el caso del "Eirado do Costal", como trabaja con las redes por popa, se ha tenido que habilitar espacio a babor. Explica que el bote lleva un sistema hidráulico para arriarlo y dispone de acumuladores si el barco se queda sin suministro eléctrico. El pesquero sigue llevando sus dos balsas salvavidas a babor y a estribor y una zodiac de rescate.