Dos personas resultan heridas en una colisión entre sendos turismos en Domaio

Un aparatoso accidente de circulación ocurrido en la tarde de este martes por colisión de dos vehículos, sesaldó con sendas personas heridas. Se trata de las personas que conducían los turismos -una mujer y un hombre- que fueron trasladadas en ambulancia para recibir asistencia hospitalaria.

El siniestro ocurrió en la PO-551, a la altura del estanco, cuando el vehículo conducido por la mujer estaba parado encima de la acera y se dispuso a incorporarse a la carretera en sentido a Moaña. En ese momento circulaba el otro turismo procedente desde Rande cuyo conductor no pudo evitar la colisión.

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Hasta el lugar se desplazó la Policía Local para atender la emergencia y regular el tráfico.