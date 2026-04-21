La ordenanza fiscal de la piscina de Bueu, a un pleno extraordinario

El gobierno local de Bueu llevará la próxima semana a un pleno extraordinario la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de precios de la piscina pública de As Lagoas. Previamente se ha convocado la comisión informativa de Facenda e Especial de Contas, que se reunirá este jueves en horario matinal. Después se procederá a fijar la fecha de la sesión plenaria, que previsiblemente será el próximo martes.

La aprobación de la ordenanza fiscal va en paralelo con el proceso de adjudicación del contrato de servicios para la gestión de la piscina. El Concello ya requirió a la empresa Viraxes la aportación de la documentación necesaria y al mismo tiempo comunicó al resto de las licitadoras que participaron en el concurso público que disponen de un plazo de 15 días hábiles para presentar un recurso especial en materia de contratación.

El cuadro de tarifas previsto incluye un abono familiar de 40,95 euros al mes, al que podrán acceder familias de dos o más miembros; el abono individual tendrá un precio mensual de 26,95 euros; y el destinado a menores de 21 años, personas con movilidad reducida y para pensionistas y mayores de 65 años costará 20,95 euros al mes. También se prevé una modalidad de entrada general para un día, con un importe de 5,95 euros o de 3,95 en su versión reducida. A mayores, hay que tener en cuenta que la matrícula en algún tipo de curso incluye un pago único de 25 euros.